إجراء صارم من الأهلي ضد "دجاجيني" والقادم أسوء !

طلال الغامدي (صدى):
قررت إدارة الأهلي إتخاذ خطوات عملية في أزمتها مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم " دجاجيني تفاريس " بعد عدم إستجابته للتحذيرات وتأخره عن الإنضمام لتدريبات الفريق .
وسيتم تنفيذ الخصم من راتب اللاعب شهرياً بنسبة 15 % تزيد مع مواصلته الغياب عن النادي .
وأكدت مصادر أن الإجراء القادم هو فسخ العقد وتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب في فيفا حال عدم استجابته .
وكان " تفاريس "قد تقدم بشكوى ضد النادي امام فيفا بدعوى عدم الحصول على مستحقاته ، ونفى النادي ذلك وأكد انه يهدف لخلق أزمة للإنتقال لنادي آخر .
إقرأ أيضاً :