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إجراء صارم من الأهلي ضد "دجاجيني" والقادم أسوء !

Time منذ 7 دقائق
Views 1270
إجراء صارم من الأهلي ضد "دجاجيني" والقادم أسوء !

طلال الغامدي (صدى):
قررت إدارة الأهلي إتخاذ خطوات عملية في أزمتها مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم " دجاجيني تفاريس " بعد عدم إستجابته للتحذيرات وتأخره عن الإنضمام لتدريبات الفريق .

وسيتم تنفيذ الخصم من راتب اللاعب شهرياً بنسبة 15 % تزيد مع مواصلته الغياب عن النادي .

وأكدت مصادر أن الإجراء القادم هو فسخ العقد وتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب في فيفا حال عدم استجابته .

وكان " تفاريس "قد تقدم بشكوى ضد النادي امام فيفا بدعوى عدم الحصول على مستحقاته ، ونفى النادي ذلك وأكد انه يهدف لخلق أزمة للإنتقال لنادي آخر .

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أحدث التعليقات

أبو كنان
تعصب الزوجة ورفع صوتها على زوجها إن كانت عابرا ونادرا فلا بأس وإن كانت دائما فهي قلة أدب وسوء احترام وضعف في الإيمان والزوجة التي تخاف الله في زوجها تسمع وتطيع زوجها بالمعروف فطاعته أولى من طاعة والديها ..وهو أهم سبب في جعل الزوج يحب زوجته حبا جما ويغير من تعامله معها ويعطيها عطاء من حيث لا تتوقع ...الرجل لا يرد أكثر من طاعة تستقيم فيها الأحوال وترتاح فيها النفوس وتقوى فيها العاطفة متى فقهت الزوجة تلك القاعدة ( طاعة الزوج بالمعروف ) هنئت في عيشها وهنئ زوجها معها وقد رسم نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل قاعدة للحياة الزوجية الهنيئة فقال: (( المرأةُ إذا صَلَّتْ خَمسَها ، وصامتْ شَهرَها ، وأَحصنتْ فَرجَها ، وأطاعت بَعلَها ؛ فَلْتَدْخُلِ مِنْ أَيِّ أبوابِ الجنةِ شاءتْ)) صحيح الجامع
واضح*** وصريح***
يقول الشَّاعر: إذا لم تخشَ عاقبةَ الليالي ولم تستحِ فاصنعْ ما تشاءُ فلا واللهِ ما في العيشِ خيرٌ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ يعيشُ المرءُ ما استحيا بخيرٍ ويبقَى العودُ ما بقي اللِّحاءُ
واضح*** وصريح***
يقول الشَّاعر: إذا لم تخشَ عاقبةَ الليالي ولم تستحِ فاصنعْ ما تشاءُ فلا واللهِ ما في العيشِ خيرٌ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ يعيشُ المرءُ ما استحيا بخيرٍ ويبقَى العودُ ما بقي اللِّحاءُ
مطر الاسود
ذكي ماشاء الله مؤكد انها بتشوف المقطع او بيوصلها بطريقة ما وقتها راح تمسح خشتك بالقاع
وسيم ٢٠٠٠
شكلة السنافي عامل عمايلة

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