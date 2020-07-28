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جامعة تبوك تطالب المقبولين بتأكيد الترشيح لعدم الإلغاء

Time منذ 19 دقيقة
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جامعة تبوك تطالب المقبولين بتأكيد الترشيح لعدم الإلغاء

تبوك (صدى):
كشفت جامعة تبوك، اليوم الثلاثاء، عن نتائج القبول للعام الجامعي القادم، حيث تم ترشيح أكثر من ٩٠٠٠ طالب وطالبة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المشارك للعام الجامعي 1442هـ.

ومن جانبه، طالب عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بصفر، جميع المرشحين إلى الدخول إلى بوابة القبول للاطلاع على نتائج الترشيح حيث يظهر له التخصص الذي قبل عليه مع جميع بياناته الشخصية، والرغبات التي أدخلها ورتبها مسبقا، موضحًا أمام كل تخصص النسبة التي وقف عندها القبول، وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية في عمليات القبول.

وأكد الدكتور زيد بصفر، على جميع المرشحين بتثبيت نتيجة الترشيح أو إلغائها لأنه في حال رفض أو عدم التثبيت خلال الفترة المتاحة للتثبيت ومدتها ١٠ أيام، سيفقد الطالب فرصته في القبول نهائياً، أما في حال تثبيت نتيجة الترشيح ستصله رسالة على البريد الإلكتروني بقبوله النهائي ويحصل من خلالها على رقمه الجامعي.

وقال أنه يمكنه بعد ذلك الدخول إلى حسابه في موقع الجامعة ومشاهدة بياناته الأكاديمية والقيام بجميع العمليات المتاحة له أثناء الدراسة، كما أنه بإمكان الطلبة استخدام جميع الأجهزة الحاسوبية والذكية في الدخول للاطلاع على نتائج الترشيح؛ فيما لا يمكن تثبيت قبوله إذا كان مقبولاً او مقيداً في جامعة أخرى حتى يلغي قبوله النهائي في تلك الجامعة، وذلك لعدم هدر المقاعد المتاحة للطلاب الآخرين.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
تعصب الزوجة ورفع صوتها على زوجها إن كانت عابرا ونادرا فلا بأس وإن كانت دائما فهي قلة أدب وسوء احترام وضعف في الإيمان والزوجة التي تخاف الله في زوجها تسمع وتطيع زوجها بالمعروف فطاعته أولى من طاعة والديها ..وهو أهم سبب في جعل الزوج يحب زوجته حبا جما ويغير من تعامله معها ويعطيها عطاء من حيث لا تتوقع ...الرجل لا يرد أكثر من طاعة تستقيم فيها الأحوال وترتاح فيها النفوس وتقوى فيها العاطفة متى فقهت الزوجة تلك القاعدة ( طاعة الزوج بالمعروف ) هنئت في عيشها وهنئ زوجها معها وقد رسم نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل قاعدة للحياة الزوجية الهنيئة فقال: (( المرأةُ إذا صَلَّتْ خَمسَها ، وصامتْ شَهرَها ، وأَحصنتْ فَرجَها ، وأطاعت بَعلَها ؛ فَلْتَدْخُلِ مِنْ أَيِّ أبوابِ الجنةِ شاءتْ)) صحيح الجامع
واضح*** وصريح***
يقول الشَّاعر: إذا لم تخشَ عاقبةَ الليالي ولم تستحِ فاصنعْ ما تشاءُ فلا واللهِ ما في العيشِ خيرٌ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ يعيشُ المرءُ ما استحيا بخيرٍ ويبقَى العودُ ما بقي اللِّحاءُ
واضح*** وصريح***
يقول الشَّاعر: إذا لم تخشَ عاقبةَ الليالي ولم تستحِ فاصنعْ ما تشاءُ فلا واللهِ ما في العيشِ خيرٌ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ يعيشُ المرءُ ما استحيا بخيرٍ ويبقَى العودُ ما بقي اللِّحاءُ
مطر الاسود
ذكي ماشاء الله مؤكد انها بتشوف المقطع او بيوصلها بطريقة ما وقتها راح تمسح خشتك بالقاع
وسيم ٢٠٠٠
شكلة السنافي عامل عمايلة

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