الموقف القانوني للموظف حال إجباره على العمل في إجازة العيد

الرياض (صدى):
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتساءل الكثير من العاملين حول موقفهم حال إجبار صاحب العمل لهم على العمل خلال الإجازة .
ووفقاً للمادة السادسة بعد المائة لنظام العمل فإنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالإجازة في الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير .
وعليه ، فإن الأمر " جائز " وليس " إجباري " وذلك بالإتفاق مع العامل .
وفي جميع الأحوال فإن مدة ساعات العمل لا يجوز ان تزيد عن 10 ساعات في اليوم او 60 ساعة في الأسبوع ، وساعات العمل الإضافية وفق الحد الأقصى لها سنوياً بقرار الوزير .