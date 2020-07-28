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صورة نادرة عن كيفية التنقل بين المشاعر قبل أكثر من مائة عام في موسم الحج
منذ ساعة
1675
2
مكة المكرمة (صدى):
وثقت صورة نادر جداً كيفية التنقل بين المشاعر قبل أكثر من مائة عام في موسم الحج.
وأظهرت الصورة الحجاج، وهم يعتمدون على الأبل والدواب كوسيلة تساعدهم في الانتقال خلال موسم الحج .
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أحدث التعليقات
أبو كنان
تعصب الزوجة ورفع صوتها على زوجها إن كانت عابرا ونادرا فلا بأس وإن كانت دائما فهي قلة أدب وسوء احترام وضعف في الإيمان والزوجة التي تخاف الله في زوجها تسمع وتطيع زوجها بالمعروف فطاعته أولى من طاعة والديها ..وهو أهم سبب في جعل الزوج يحب زوجته حبا جما ويغير من تعامله معها ويعطيها عطاء من حيث لا تتوقع ...الرجل لا يرد أكثر من طاعة تستقيم فيها الأحوال وترتاح فيها النفوس وتقوى فيها العاطفة متى فقهت الزوجة تلك القاعدة ( طاعة الزوج بالمعروف ) هنئت في عيشها وهنئ زوجها معها وقد رسم نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل قاعدة للحياة الزوجية الهنيئة فقال: (( المرأةُ إذا صَلَّتْ خَمسَها ، وصامتْ شَهرَها ، وأَحصنتْ فَرجَها ، وأطاعت بَعلَها ؛ فَلْتَدْخُلِ مِنْ أَيِّ أبوابِ الجنةِ شاءتْ)) صحيح الجامع
واضح*** وصريح***
يقول الشَّاعر: إذا لم تخشَ عاقبةَ الليالي ولم تستحِ فاصنعْ ما تشاءُ فلا واللهِ ما في العيشِ خيرٌ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ يعيشُ المرءُ ما استحيا بخيرٍ ويبقَى العودُ ما بقي اللِّحاءُ
واضح*** وصريح***
يقول الشَّاعر: إذا لم تخشَ عاقبةَ الليالي ولم تستحِ فاصنعْ ما تشاءُ فلا واللهِ ما في العيشِ خيرٌ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ يعيشُ المرءُ ما استحيا بخيرٍ ويبقَى العودُ ما بقي اللِّحاءُ
مطر الاسود
ذكي ماشاء الله مؤكد انها بتشوف المقطع او بيوصلها بطريقة ما وقتها راح تمسح خشتك بالقاع
وسيم ٢٠٠٠
شكلة السنافي عامل عمايلة
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