حرب الشائعات تشتعل ضد النصر قبل ديربي الرياض

نواف السالم (صدى):
نفت مصادر مقربة من نادي النصر عدم صحة الأنباء المتداولة مؤخراً حول رحيل البرازيلي جوليانو نجم الفريق الأول لكرة القدم .
وأكدت ان "جوليانو" مستمر برفقة الفريق ولا يوجد اي خلاف بينه وبين الإدارة ، وانه سيشارك في ديربي الرياض امام الهلال في 5 أغسطس المقبل .
وأضافت المصادر ان الهدف من تلك الشائعات ضرب الروح المعنوية لجمهور النصر وإحباط اللاعبين ، مؤكداً ان " العالمي " على اكمل استعداد للديربي المرتقب ولن يخذل جمهوره.
وكانت شائعات قد تداولت عن رحيل " جوليانو" بنهاية الموسم وعودته للدوري التركي ما أثار جدل واسع خاصة ًفي هذا التوقيت .