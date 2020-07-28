رئيس الفتح يؤكد عدم التفريط في أحد من لاعبيه

ماجد محمد (صدى):
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفتح سعد العفالق، اليوم الثلاثاء، على عدم التفريط في نجوم الفريق في هذه الفترة لحاجة الفريق إليهم، كما طالب الجميع بعد الانسياق خلف الشائعات.
ويرغب نادي الهلال والنصر، في الفوز بخدمات لاعب الفتح الشاب علي الحسن.وترددت أنباء أخرى عن وجود مفاوضات أيضا لانتقال قلب الدفاع علي لاجامي لأحد أندية العاصمة.
ومن جانبه، أوضح "العفالق" أن هذه الأخبار "قد تؤثر على اللاعبين" مطالبا وسائل الإعلام بـ "تحري الدقة"؛ مشددًا على أن إدارة ناديه "لا تفكر في بيع عقد أي لاعب" خصوصا هذه الفترة، والتي يسعى فيها الفريق لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى.