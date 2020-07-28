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رئيس الفتح يؤكد عدم التفريط في أحد من لاعبيه

Time منذ ساعة
Views 1528
رئيس الفتح يؤكد عدم التفريط في أحد من لاعبيه

ماجد محمد (صدى):
أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفتح سعد العفالق، اليوم الثلاثاء، على عدم التفريط في نجوم الفريق في هذه الفترة لحاجة الفريق إليهم، كما طالب الجميع بعد الانسياق خلف الشائعات.

ويرغب نادي الهلال والنصر، في الفوز بخدمات لاعب الفتح الشاب علي الحسن.وترددت أنباء أخرى عن وجود مفاوضات أيضا لانتقال قلب الدفاع علي لاجامي لأحد أندية العاصمة.

ومن جانبه، أوضح "العفالق" أن هذه الأخبار "قد تؤثر على اللاعبين" مطالبا وسائل الإعلام بـ "تحري الدقة"؛ مشددًا على أن إدارة ناديه "لا تفكر في بيع عقد أي لاعب" خصوصا هذه الفترة، والتي يسعى فيها الفريق لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
تعصب الزوجة ورفع صوتها على زوجها إن كانت عابرا ونادرا فلا بأس وإن كانت دائما فهي قلة أدب وسوء احترام وضعف في الإيمان والزوجة التي تخاف الله في زوجها تسمع وتطيع زوجها بالمعروف فطاعته أولى من طاعة والديها ..وهو أهم سبب في جعل الزوج يحب زوجته حبا جما ويغير من تعامله معها ويعطيها عطاء من حيث لا تتوقع ...الرجل لا يرد أكثر من طاعة تستقيم فيها الأحوال وترتاح فيها النفوس وتقوى فيها العاطفة متى فقهت الزوجة تلك القاعدة ( طاعة الزوج بالمعروف ) هنئت في عيشها وهنئ زوجها معها وقد رسم نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل قاعدة للحياة الزوجية الهنيئة فقال: (( المرأةُ إذا صَلَّتْ خَمسَها ، وصامتْ شَهرَها ، وأَحصنتْ فَرجَها ، وأطاعت بَعلَها ؛ فَلْتَدْخُلِ مِنْ أَيِّ أبوابِ الجنةِ شاءتْ)) صحيح الجامع
واضح*** وصريح***
يقول الشَّاعر: إذا لم تخشَ عاقبةَ الليالي ولم تستحِ فاصنعْ ما تشاءُ فلا واللهِ ما في العيشِ خيرٌ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ يعيشُ المرءُ ما استحيا بخيرٍ ويبقَى العودُ ما بقي اللِّحاءُ
واضح*** وصريح***
يقول الشَّاعر: إذا لم تخشَ عاقبةَ الليالي ولم تستحِ فاصنعْ ما تشاءُ فلا واللهِ ما في العيشِ خيرٌ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ يعيشُ المرءُ ما استحيا بخيرٍ ويبقَى العودُ ما بقي اللِّحاءُ
مطر الاسود
ذكي ماشاء الله مؤكد انها بتشوف المقطع او بيوصلها بطريقة ما وقتها راح تمسح خشتك بالقاع
وسيم ٢٠٠٠
شكلة السنافي عامل عمايلة

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