مصر تعلن موقفها من اللجوء للحل العسكري ضد أثيوبيا

القاهرة (صدى):
حسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللجوء للحل العسكري ضد أثيوبيا في قضية سد النهضة .
وقال " السيسي " خلال افتتاحه مدينة الروبيكي الصناعية بالقاهرة : حقنا محدش هياخده مننا ولن نهدد او نقول تصريحات ليس لها اهمية في الإعلام لكننا نتفاوض الآن ولا داعي للحديث عن خيار عسكري .
وأضاف : المياه بالنسبة لمصر حياة وقضيتنا عادلة في ملف سد النهضة .
وتابع : التفاوض معركة ستطول ولن نوقع على شئ بدون مصلحة بحيث تكون جميع الأطراف مستفيدة والضرر مقبول على الجميع .
وقال من حق الشعب المصري ان يقلق ولكن الخطوة الهامة هي العمل ، لذلك تنفذ الدولة الآن مشروع كبير لتقليل الفاقد في مياه الترع سيوفر كمية كبيرة من المياه المهدورة .
واختتم قائلاً : الأهرامات الموجودة فى الجيزة دليل على حقنا وعدالة القضية أن حضارة المصريين قائمة على المياه منذ الآف السنين .