بالصور.. أبرز التفاصيل والأسرار عن الطائرة المهجورة بوسط صحراء أبو ظبي

أبوظبي (صدى):
كشف المستكشف الحضري ومدون الرحلات الروسي، ديمتري أوسادشي، عن سر الطائرة المهجورة التي اكتشفها في وسط صحراء أبوظبي، حينما كان في طريقه من واحة ليوا متجهاً إلى أبوظبي.
وصرح أوسادشي، أنه كانت هذه رحلة طويلة عبر الصحراء دون وجود ما يثير الاهتمام، ولكن قبل المنعطف المؤدي مباشرة إلى متحف الإمارات الوطني للسيارات، لمح هذه الطائرة على جانبه الأيمن؛ واصفًا لحظة رؤيته للطائرة وكأنه كان يرى سراباً.
وأضاف: " طائرة ضخمة تجلس وسط الصحراء، واعتقد لوهلةٍ أنه أصيب بضربة شمس، ثم توقف وخرج من سيارته ليدرك أن ما تراه عيناه هو حقيقة"؛ لافتًا إلى أن الطائرة المهجورة هي من طراز لوكهيد إل-1011 تراي ستار الإصدار 100، وهي طائرة ركاب نفاثة ذات بدن واسع متوسطة إلى طويلة المدى.
وأوضح أن شركة الطيران الوطنية لأيرلندا "أير لينجوس" أجرتها من عام 1996 إلى 1997، وكان لديها العديد من العمليات القصيرة مع شركات الطيران المختلفة، وهي الآن تقع بجانب متحف الإمارات الوطني للسيارات.