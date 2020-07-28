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غرفة الشرقية تعلن عن 15 وظيفة شاغرة بالرياض

Time منذ ساعة
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غرفة الشرقية تعلن عن 15 وظيفة شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الشرقية من خلال الموقع الإلكتروني لمركز (غرفة الشرقية للتوظيف)، عن توفر 15 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في قطاع البنوك بمنطقة الرياض، بمسمى (أخصائي تسويق هاتفي).

واشترطت الغرفة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة فما فوق، خبرة في مجال التسويق الهاتفي، أن يكون المتقدم من سكان مدينة الرياض، ويفضّل وجود أساسيات لغة إنجليزية، اللباقة وحسن المظهر، إجادة الحاسب الآلي، متفرغ للعمل، العمر ما بين 20 إلى 28 سنة، الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات، القدرة على تحمل ضغط العمل.

وأوضحت أن أيام العمل من (الأحد) الى (الخميس)؛ فيما عدد 8 ساعات نظام شفتات، والجمعه والسبت إجازة؛ بينما المميزات: الراتب يحدد في المقابلة بالإضافه الى مكافأة شهرياً، تأمين طبي، تسجيل في التأمينات الاجتماعية، إجازة سنويه شهر مدفوعة الراتب.

وأشارت غرفة الشرقية، إلى أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

أبو كنان
تعصب الزوجة ورفع صوتها على زوجها إن كانت عابرا ونادرا فلا بأس وإن كانت دائما فهي قلة أدب وسوء احترام وضعف في الإيمان والزوجة التي تخاف الله في زوجها تسمع وتطيع زوجها بالمعروف فطاعته أولى من طاعة والديها ..وهو أهم سبب في جعل الزوج يحب زوجته حبا جما ويغير من تعامله معها ويعطيها عطاء من حيث لا تتوقع ...الرجل لا يرد أكثر من طاعة تستقيم فيها الأحوال وترتاح فيها النفوس وتقوى فيها العاطفة متى فقهت الزوجة تلك القاعدة ( طاعة الزوج بالمعروف ) هنئت في عيشها وهنئ زوجها معها وقد رسم نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل قاعدة للحياة الزوجية الهنيئة فقال: (( المرأةُ إذا صَلَّتْ خَمسَها ، وصامتْ شَهرَها ، وأَحصنتْ فَرجَها ، وأطاعت بَعلَها ؛ فَلْتَدْخُلِ مِنْ أَيِّ أبوابِ الجنةِ شاءتْ)) صحيح الجامع
واضح*** وصريح***
يقول الشَّاعر: إذا لم تخشَ عاقبةَ الليالي ولم تستحِ فاصنعْ ما تشاءُ فلا واللهِ ما في العيشِ خيرٌ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ يعيشُ المرءُ ما استحيا بخيرٍ ويبقَى العودُ ما بقي اللِّحاءُ
واضح*** وصريح***
يقول الشَّاعر: إذا لم تخشَ عاقبةَ الليالي ولم تستحِ فاصنعْ ما تشاءُ فلا واللهِ ما في العيشِ خيرٌ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءُ يعيشُ المرءُ ما استحيا بخيرٍ ويبقَى العودُ ما بقي اللِّحاءُ
مطر الاسود
ذكي ماشاء الله مؤكد انها بتشوف المقطع او بيوصلها بطريقة ما وقتها راح تمسح خشتك بالقاع
وسيم ٢٠٠٠
شكلة السنافي عامل عمايلة

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