غرفة الشرقية تعلن عن 15 وظيفة شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الشرقية من خلال الموقع الإلكتروني لمركز (غرفة الشرقية للتوظيف)، عن توفر 15 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في قطاع البنوك بمنطقة الرياض، بمسمى (أخصائي تسويق هاتفي).
واشترطت الغرفة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة فما فوق، خبرة في مجال التسويق الهاتفي، أن يكون المتقدم من سكان مدينة الرياض، ويفضّل وجود أساسيات لغة إنجليزية، اللباقة وحسن المظهر، إجادة الحاسب الآلي، متفرغ للعمل، العمر ما بين 20 إلى 28 سنة، الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات، القدرة على تحمل ضغط العمل.
وأوضحت أن أيام العمل من (الأحد) الى (الخميس)؛ فيما عدد 8 ساعات نظام شفتات، والجمعه والسبت إجازة؛ بينما المميزات: الراتب يحدد في المقابلة بالإضافه الى مكافأة شهرياً، تأمين طبي، تسجيل في التأمينات الاجتماعية، إجازة سنويه شهر مدفوعة الراتب.
وأشارت غرفة الشرقية، إلى أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .