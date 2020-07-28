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بالفيديو.. مؤرخ يكشف الأسباب التي أوقفت الحج عبر التاريخ

Time منذ 35 دقيقة
Views 1486
بالفيديو.. مؤرخ يكشف الأسباب التي أوقفت الحج عبر التاريخ

الرياض (صدى):
كشف الباحث في التاريخ عمر ذيبان بأن هناك أعوام مر بها التاريخ لم تشهد الحج لعدة أسباب سواء كانت لظروف جوية أو أمراض أو غيرها، وكان أبرزها عندما حدث الطوفان الكبير في عهد نبي الله نوح.

وقال ذيبان بأن أول حـادثة تسببت في عدم اكتمال الحج بالعهد الإسلامي، كانت لأحد الخوارج، ويُدعى أبو حمزة المختار بن عوف الخارجي، عام 129 هـ، حيث احتل الخوارج مكة المكرمة وقتـلوا عدداً من الحجاج ثم توجهوا إلى المدينة المنورة، ما أدى إلى توقف الحج، ثم بعد ذلك أتى في عصر القرامطة لغزوهم المستمر للكعبة وسرقتهم للحجر الأسود عام 317 هـ .

و أضاف بأن الحج توقف أيضًا عام 417 هـ ولم يتمكن الحجاج القادمون من بعض المواقع من التوجه إلى مكة،ثم في عام 1230 بسبب انتشار الطاعون ومئات الآلاف من الحجاج، وكانت للأحداث السياسية دور في ذلك ، منها عام 492 هـ بسبب الاضطرابات السياسية التي مرّت بالعالم الإسلامي قبل استيلاء الصليبيين على القدس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشي الحال .. ... يمكن راعيها راح الصحراء يتصيد الضبان ونسيها هناك .. هذا رأيي باالموضوع ...
ابو محمد
الله لا يوفق من اقحمكن في مجال غير مجالكن...اعرف انه يوجد ممن غرر بعقله سوف يرد لكن فيه اعمال تناسب المرأة حرمن منه ..انه التغريب يا سااااده...
ابو عمار
الله يوفقهن ويحميهن
ابو محمد 😎 ✍️
يخوفي انك خايفه من السناره تسنترك .. .. اجل تعرفي من اول كل هاالبلاوي فيه وساكته ، مابلغتي ...؟ .. ضبطي امورتش واستعدي للسؤال .. .. فيه مثل يابيبي يقول // بطن المرب ايتربرب .. البسي حفاظه ..
ابو عمار
معليش يا بيبي الدعاره ما تجيب الملايين وفلوس عسيل الاموال مصدرها المخدرات

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