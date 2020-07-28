بالفيديو.. تعرف على" الكبسولة الفندقية" آخر الإبتكارات الفريدة للحجاج

الرياض (صدى):
أوضح منصور العامر رئيس جمعية هدية الحاج والمعتمر ماهية "الكبسولة الفندقية الذكية المتنقلة "وفائدتها للحجاج.
وأكد "العامر " في تصريحات لـ"روتانا خليجية " ان هذه الكبسولة عبارة عن غرفة مصغرة بإرتفاع 120سم وعرض120 وعمق 220 سم تكفي لنوم حاج واحد لضمان الراحة والتباعد الإجتماعي .
وأشار انها تتميز بإمكانيات تقنية هائلة وبها فراش وسير وبها ثلاث مستويات من التكييف و6 مستويات إضاءة ومنبه وساعة وشاحن جوال ومطفأة حريق ومفتاح لطلب المساعدة وغيرها من التقنيات المطلوبة .
كما تحتوي تلك الكبسولة على نظم أمان حيث يفتح الباب تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربي .
الجدير بالذكر أن جمعية هدية إحدى الجمعيات الأهلية المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين وفقاً لرؤية المملكة 2030.