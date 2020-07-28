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بالفيديو.. تعرف على" الكبسولة الفندقية" آخر الإبتكارات الفريدة للحجاج

Time منذ 42 دقيقة
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بالفيديو.. تعرف على" الكبسولة الفندقية" آخر الإبتكارات الفريدة للحجاج

الرياض (صدى):
أوضح منصور العامر رئيس جمعية هدية الحاج والمعتمر ماهية "الكبسولة الفندقية الذكية المتنقلة "وفائدتها للحجاج.

وأكد "العامر " في تصريحات لـ"روتانا خليجية " ان هذه الكبسولة عبارة عن غرفة مصغرة بإرتفاع 120سم وعرض120 وعمق 220 سم تكفي لنوم حاج واحد لضمان الراحة والتباعد الإجتماعي .

وأشار انها تتميز بإمكانيات تقنية هائلة وبها فراش وسير وبها ثلاث مستويات من التكييف و6 مستويات إضاءة ومنبه وساعة وشاحن جوال ومطفأة حريق ومفتاح لطلب المساعدة وغيرها من التقنيات المطلوبة .

كما تحتوي تلك الكبسولة على نظم أمان حيث يفتح الباب تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربي .

الجدير بالذكر أن جمعية هدية إحدى الجمعيات الأهلية المعنية بخدمة الحجاج والمعتمرين وفقاً لرؤية المملكة 2030.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشي الحال .. ... يمكن راعيها راح الصحراء يتصيد الضبان ونسيها هناك .. هذا رأيي باالموضوع ...
ابو محمد
الله لا يوفق من اقحمكن في مجال غير مجالكن...اعرف انه يوجد ممن غرر بعقله سوف يرد لكن فيه اعمال تناسب المرأة حرمن منه ..انه التغريب يا سااااده...
ابو عمار
الله يوفقهن ويحميهن
ابو محمد 😎 ✍️
يخوفي انك خايفه من السناره تسنترك .. .. اجل تعرفي من اول كل هاالبلاوي فيه وساكته ، مابلغتي ...؟ .. ضبطي امورتش واستعدي للسؤال .. .. فيه مثل يابيبي يقول // بطن المرب ايتربرب .. البسي حفاظه ..
ابو عمار
معليش يا بيبي الدعاره ما تجيب الملايين وفلوس عسيل الاموال مصدرها المخدرات

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