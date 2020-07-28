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بالفيديو.. تفاصيل عمل شرطيتين في خدمة الحجاج

Time منذ 47 دقيقة
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بالفيديو.. تفاصيل عمل شرطيتين في خدمة الحجاج

مكة المكرمة (صدى):
تشارك المرأة في المملكة لأول مرة في موسم الحج؛ حيث كشفت شرطيتان ، تفاصيل عملهما في خدمة الحجاج هذا العام، بعد التحاقهما بالخدمة منذ فترة، لافتين إلى إن الشغل في موسم الحج يختلف عن الأيام العادية، إذ يكون ٢٤ ساعة ويكون الدوام بنظام "الاستلامات" .

وقالت إحداهن خلال تقرير لقناة "الإخبارية" أنها تشعر بالفخر كونها وزميلاتها أثبتن جدارتهن، مضيفة: "نحن أول دفعة نسائية.. وهذا الشيء حلو، أشعر بالفخر"؛ فيما تشارك فتاة خريجة اللغة الإنجليزية، في أعمال شرطة العاصمة المقدسة كعسكرية تقوم بعمل رئيس وإن كان داخل أروقة المكاتب الإدارية.

وأوضحت َ سبب دخولها المجال، قائلة: " أردت إكمال مسيرة والدي الذي أصيب في حرب الكويت، وأن أكون قدوة لبنات مجتمع وأخدم الوطن " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشي الحال .. ... يمكن راعيها راح الصحراء يتصيد الضبان ونسيها هناك .. هذا رأيي باالموضوع ...
ابو محمد
الله لا يوفق من اقحمكن في مجال غير مجالكن...اعرف انه يوجد ممن غرر بعقله سوف يرد لكن فيه اعمال تناسب المرأة حرمن منه ..انه التغريب يا سااااده...
ابو عمار
الله يوفقهن ويحميهن
ابو محمد 😎 ✍️
يخوفي انك خايفه من السناره تسنترك .. .. اجل تعرفي من اول كل هاالبلاوي فيه وساكته ، مابلغتي ...؟ .. ضبطي امورتش واستعدي للسؤال .. .. فيه مثل يابيبي يقول // بطن المرب ايتربرب .. البسي حفاظه ..
ابو عمار
معليش يا بيبي الدعاره ما تجيب الملايين وفلوس عسيل الاموال مصدرها المخدرات

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