واتساب يستعد لطرح تقنية الأجهزة المتعددة

وكالات (صدى):
يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" لطرح تقنية "الأجهزة المتعددة"؛ فيما يعاني معظم المستخدمين من عدم إمكانية تشغيل حسابهم على أكثر من جهاز؛ مما يجعل بعضهم ينشئ أكثر من حساب على كل جهاز خاص بهم؛ مما يسبب حالة من الإرباك.
وأوضحت تقارير صحافية، أن النسخة التجريبية الجديدة من "واتساب" تم تجهيزها بتقنية لتشغيل الأجهزة المتعددة، ويمكن من خلال تلك التقنية تشغيل حساب "واتساب" واحد على ما يصل إلى 4 أجهزة دفعة واحدة.
وأشارت إلى أن تلك التقنية لا تزال متاحة عبر النسخة التجريبية لواتساب عبر نظام تشغيل "أندرويد"؛ فيما ستتيح واتساب إنشاء واجهة مستخدم، لإدارة تشغيل جميع الأجهزة المرتبطة بحساب واتساب، والتي ستساعد في إضافة جهاز جديد أو إزالة جهاز.