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واتساب يستعد لطرح تقنية الأجهزة المتعددة

Time منذ ساعة
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واتساب يستعد لطرح تقنية الأجهزة المتعددة

وكالات (صدى):
يستعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" لطرح تقنية "الأجهزة المتعددة"؛ فيما يعاني معظم المستخدمين من عدم إمكانية تشغيل حسابهم على أكثر من جهاز؛ مما يجعل بعضهم ينشئ أكثر من حساب على كل جهاز خاص بهم؛ مما يسبب حالة من الإرباك.

وأوضحت تقارير صحافية، أن النسخة التجريبية الجديدة من "واتساب" تم تجهيزها بتقنية لتشغيل الأجهزة المتعددة، ويمكن من خلال تلك التقنية تشغيل حساب "واتساب" واحد على ما يصل إلى 4 أجهزة دفعة واحدة.

وأشارت إلى أن تلك التقنية لا تزال متاحة عبر النسخة التجريبية لواتساب عبر نظام تشغيل "أندرويد"؛ فيما ستتيح واتساب إنشاء واجهة مستخدم، لإدارة تشغيل جميع الأجهزة المرتبطة بحساب واتساب، والتي ستساعد في إضافة جهاز جديد أو إزالة جهاز.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشي الحال .. ... يمكن راعيها راح الصحراء يتصيد الضبان ونسيها هناك .. هذا رأيي باالموضوع ...
ابو محمد
الله لا يوفق من اقحمكن في مجال غير مجالكن...اعرف انه يوجد ممن غرر بعقله سوف يرد لكن فيه اعمال تناسب المرأة حرمن منه ..انه التغريب يا سااااده...
ابو عمار
الله يوفقهن ويحميهن
ابو محمد 😎 ✍️
يخوفي انك خايفه من السناره تسنترك .. .. اجل تعرفي من اول كل هاالبلاوي فيه وساكته ، مابلغتي ...؟ .. ضبطي امورتش واستعدي للسؤال .. .. فيه مثل يابيبي يقول // بطن المرب ايتربرب .. البسي حفاظه ..
ابو عمار
معليش يا بيبي الدعاره ما تجيب الملايين وفلوس عسيل الاموال مصدرها المخدرات

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