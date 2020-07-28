«الجيش الليبي»: شرط وحيد لوقف إطلاق النار ضد تركيا

طرابلس (صدى):
كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر عن تجاوزات خطيرة لتركيا على الأراضي الليبية رغم الهدنة الحالية .
وقال "المسماري " في تصريحات تليفزيونية ان تركيا استغلت وقف إطلاق النار القائم حالياً في إرسال المزيد من المرتزقة والأسلحة عبر سفت تجارية .
كما كشف عن استخدام تركيا لصواريخ هوك ودبابات امريكية على الأراضي الليبية .
وأكد "المسماري " ان ليبيا لن تتنازل عن شرطها الوحيد لوقف إطلاق النار وهو خروج تركيا من ليبيا ، مشيراً إلى استعداد الجيش الليبي وتعزيز القوات في الهلال النفطي وسرت والجفرة .