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فلكية جدة: عودة "الجوزاء" إلى سماء الفجر في المملكة

Time منذ ساعة
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فلكية جدة: عودة "الجوزاء" إلى سماء الفجر في المملكة

جدة (صدى):
أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة انه يرصد بسماء السعودية و الوطن العربي في هذا الوقت من العام أواخر يوليو ومطلع أغسطس عودة نجوم الجبار ” اورايون” أو الجوزاء كما تعرف عند العرب لترصد في السماء بعد ان كانت مؤخرا خلف الشمس من منظورنا على الأرض.

فقبل شروق شمس الخميس التاسع من ذو الحجة 30 يوليو 2020 سترصد هذه المجموعة النجمية بالعين المجردة باتجاه بالأفق الشرقي أسفل يمين كوكب الزهرة الساطع قبل شروق الشمس ببضعة ساعات إذا كانت السماء صافية وخالية من الغيوم.

إضافة لذلك يمكن رؤية نجم الدبران بلونه الأحمر ألمع نجم ضمن نجوم الثور إلى أعلى يمين كوكب الزهرة.

نجوم الجبار تظهر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال فصل الشتاء وتعبر السماء خلال ساعات الليل ،والعديد من الناس يلاحظها بسهولة في ذلك الوقت بسبب مظهرها المميز.

لكن في أواخر فصل الصيف تزين الأفق الشرقي فجراً ويمكن ملاحظة وضعيتها وكأنها على جنبها ونجومها الثلاثة تشير نحو الأعلى.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشي الحال .. ... يمكن راعيها راح الصحراء يتصيد الضبان ونسيها هناك .. هذا رأيي باالموضوع ...
ابو محمد
الله لا يوفق من اقحمكن في مجال غير مجالكن...اعرف انه يوجد ممن غرر بعقله سوف يرد لكن فيه اعمال تناسب المرأة حرمن منه ..انه التغريب يا سااااده...
ابو عمار
الله يوفقهن ويحميهن
ابو محمد 😎 ✍️
يخوفي انك خايفه من السناره تسنترك .. .. اجل تعرفي من اول كل هاالبلاوي فيه وساكته ، مابلغتي ...؟ .. ضبطي امورتش واستعدي للسؤال .. .. فيه مثل يابيبي يقول // بطن المرب ايتربرب .. البسي حفاظه ..
ابو عمار
معليش يا بيبي الدعاره ما تجيب الملايين وفلوس عسيل الاموال مصدرها المخدرات

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