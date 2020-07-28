رئيس وزراء ماليزيا السابق يواجه عقوبة السجن في 7 إتهامات بالفساد

كوالالمبور (صدى):
يواجه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرازق 7 إتهامات بالفساد، وذلك في أول محاكمة له تتعلق بصندوق الإستثمار الحكومي "إم . دي . بي" حيث قال قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي ”بعد النظر في جميع الأدلة في هذه المحاكمة، أجد أن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي“.
ووجهت الإتهامات لنجيب الذي قد يعاقب بالسجن لعدة سنوات، ومعه بعض المقربون منه، بنهب ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي ”1 برهاد ماليزيا للتنمية“ في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا.
ويشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم ”ذي وولف أوف وول ستريت“ من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورط مصرف ”غولدمان ساكس“ كذلك في الفضيحة.