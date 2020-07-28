وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر وظائف صحية شاغرة للعمل بالرياض والمدينة المنورة .
وأضحت إدارة المستشفى الوظائف المطلوبة كالتالي :
1- فني الحالات الطارئة "الرياض " والتقديم عبر الرابط من هنـــــــــــا .
2- مساعد بالعناية التنفسية " المدينة المنورة " ، والتقديم عبر الرابط من هنـــــــا .
3- مدير خدمات الإسعاف " المدينة المنورة " ، والتقديم عبر الرابط من هنـــــــا .
4- اختصاصي قياس بصر " المدينة المنورة " ، والتقديم عبر الرابط من هنــــــــا .
5- مساعد أخصائي تغذية " المدينة المنورة " ، والتقديم عبر الرابط من هنــــــــا .
كما يمكن البحث عن مسمى الوظيفة والتقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــا .