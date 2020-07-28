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وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

Time منذ 10 دقائق
Views 1247
وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر وظائف صحية شاغرة للعمل بالرياض والمدينة المنورة .

وأضحت إدارة المستشفى الوظائف المطلوبة كالتالي :

1- فني الحالات الطارئة "الرياض " والتقديم عبر الرابط من هنـــــــــــا .

2- مساعد بالعناية التنفسية " المدينة المنورة " ، والتقديم عبر الرابط من هنـــــــا .

3- مدير خدمات الإسعاف " المدينة المنورة " ، والتقديم عبر الرابط من هنـــــــا .

4- اختصاصي قياس بصر " المدينة المنورة " ، والتقديم عبر الرابط من هنــــــــا .

5- مساعد أخصائي تغذية " المدينة المنورة " ، والتقديم عبر الرابط من هنــــــــا .

كما يمكن البحث عن مسمى الوظيفة والتقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ناصر
الله المستعان خمس سنوات حرب مع الحوثي والحين طلع لنا الجنوب ومشاكله ما اقول الا الله المستعان
ابو عمار
اوكي مستر عبير
ابو عمار
ايش رايك نروح نجيب ثنتين نحطهن عند الحلال
ابو محمد 😎 ✍️
كل ماتقدم من تعليق ... صائب ، في محله ...

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