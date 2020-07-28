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بالفيديو.. انفجار هائل في مخازن وقود بإيران

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. انفجار هائل في مخازن وقود بإيران

طهران (صدى):
اندلع انفجار هائل صباح اليوم الثلاثاء في محافظة كرمنشاه بإيران إثر حريق في مخازن وقود .

وصرح حاكم كرمنشاه ان الحادث نتج عن إشتعال النيران في شاحنة وقود ما سبب إضرام النيران في باقي الشاحنات التي كانت بموقع مخازن الوقود بمنطقة دولت آباد غرب المحافظة .

ووثق مقطع فيديو النيران الهائلة وتصاعد الدخان الكثيف ، فيما تكافح 23 سيارة إطفاء و100 رجل إنقاذ لإخماد الحريق منذ العاشرة صباحاً ، ولم يرد بعد أنباء عن إصابات او وفيات او حصر للخسائر .

وشهدت إيران مؤخراً عدة انفجارات مشبوهة في محطة كهرباء وأخرى في اكثر من موقع للمفاعلات النووية ما أثار الشبهات حولها .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشي الحال .. ... يمكن راعيها راح الصحراء يتصيد الضبان ونسيها هناك .. هذا رأيي باالموضوع ...
ابو محمد
الله لا يوفق من اقحمكن في مجال غير مجالكن...اعرف انه يوجد ممن غرر بعقله سوف يرد لكن فيه اعمال تناسب المرأة حرمن منه ..انه التغريب يا سااااده...
ابو عمار
الله يوفقهن ويحميهن
ابو محمد 😎 ✍️
يخوفي انك خايفه من السناره تسنترك .. .. اجل تعرفي من اول كل هاالبلاوي فيه وساكته ، مابلغتي ...؟ .. ضبطي امورتش واستعدي للسؤال .. .. فيه مثل يابيبي يقول // بطن المرب ايتربرب .. البسي حفاظه ..
ابو عمار
معليش يا بيبي الدعاره ما تجيب الملايين وفلوس عسيل الاموال مصدرها المخدرات

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