بالفيديو.. انفجار هائل في مخازن وقود بإيران

طهران (صدى):
اندلع انفجار هائل صباح اليوم الثلاثاء في محافظة كرمنشاه بإيران إثر حريق في مخازن وقود .
وصرح حاكم كرمنشاه ان الحادث نتج عن إشتعال النيران في شاحنة وقود ما سبب إضرام النيران في باقي الشاحنات التي كانت بموقع مخازن الوقود بمنطقة دولت آباد غرب المحافظة .
ووثق مقطع فيديو النيران الهائلة وتصاعد الدخان الكثيف ، فيما تكافح 23 سيارة إطفاء و100 رجل إنقاذ لإخماد الحريق منذ العاشرة صباحاً ، ولم يرد بعد أنباء عن إصابات او وفيات او حصر للخسائر .
وشهدت إيران مؤخراً عدة انفجارات مشبوهة في محطة كهرباء وأخرى في اكثر من موقع للمفاعلات النووية ما أثار الشبهات حولها .