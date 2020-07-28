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حساب المواطن: لا يمكن تعديل المرفقات أو حذفها إلا بعد الرد

Time منذ 39 دقيقة
Views 1455
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حساب المواطن: لا يمكن تعديل المرفقات أو حذفها إلا بعد الرد

الرياض (صدى):
أوضح حساب المواطن بأنه لا يمكن للمستفيد أن يقوم بالتعديل أو الحذف على المرفق إلا بعد الرد عليه سواء بالإيجاب أو بالرفض، وفي حال الأخيرة يستطيع وقتها المستفيد أن يدخل الى المرفق وتصحيحه ثم إعادة إرفاقه مرة أخرى

وجاء ذلك ردا على استفسار وصل لحساب "خدمة المستفيدين " التابع من مواطن يرغب في التعديل على المرفق.

وكان برنامج حساب المواطن ذكر في وقت سابق، أنَّ عدم إضافة الزوجة إلى حساب الزوج "المستفيد الرئيسي" سيؤدي إلى عدم صرف الدعم له، موضحا بأنه في حال عدم إضافة الزوجة من قِبَلِ المستفيد ربِّ الأسرة ستصبح حالة الأهلية "غير مؤهل"؛ بسبب عدم توافق البيانات ولن يتم صرف الدعم".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ناصر
الله المستعان خمس سنوات حرب مع الحوثي والحين طلع لنا الجنوب ومشاكله ما اقول الا الله المستعان
ابو عمار
اوكي مستر عبير
ابو عمار
ايش رايك نروح نجيب ثنتين نحطهن عند الحلال
ابو محمد 😎 ✍️
كل ماتقدم من تعليق ... صائب ، في محله ...

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