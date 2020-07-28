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«قرقاش»: ‏تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة

Time منذ ساعة
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«قرقاش»: ‏تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة

أبوظبي (صدى):
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، على أن ‏تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة؛ موجهًا الشكر للمملكة لما تبذله من جهد في دعم اليمن.

وقال أنور قرقاش، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة. كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة" .

وأضاف الوزير الإماراتي: " فعودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة. والشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب " .

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أحدث التعليقات

ناصر
الله المستعان خمس سنوات حرب مع الحوثي والحين طلع لنا الجنوب ومشاكله ما اقول الا الله المستعان
ابو عمار
اوكي مستر عبير
ابو عمار
ايش رايك نروح نجيب ثنتين نحطهن عند الحلال
ابو محمد 😎 ✍️
كل ماتقدم من تعليق ... صائب ، في محله ...
ابو عمار
طيب يكون خير

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