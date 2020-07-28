«قرقاش»: ‏تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة

أبوظبي (صدى):
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، على أن تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة؛ موجهًا الشكر للمملكة لما تبذله من جهد في دعم اليمن.
وقال أنور قرقاش، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة. كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة" .
وأضاف الوزير الإماراتي: " فعودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة. والشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب " .