الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. فولكس فاجن تكشف عن سيارتها الكهربائية الأرخص في العالم

Time منذ 3 أيام
Views 2125
Comment 1
بالفيديو.. فولكس فاجن تكشف عن سيارتها الكهربائية الأرخص في العالم

لندن (صدى):
كشفت شركة فولكس فاجن الالمانية عن سيارتها الأحدث ID الصغيرة لتكون السيارة الكهربائية الأرخص في العالم والتي قد يصل سعرها لـ20 يورو.

وأوضحت الفيدوهات المسربة أن المركبة الجديدة والتي من المفترض أن تحمل اسم ID.3، أتت بهيكل هاتشباك صغير شبيهة من حيث التصميم بهياكل سيارات Golf الحديثة، لكن بتعديلات توحي بأن السيارة تحمل روح المركبات الكهربائية.

وتميزت هذه المركبة عن سيارات Golf هو أنها بنيت على منصات MEB، إضافة إلى تصميم الواجهة الأمامية فيها والتي أتت بخط مضيء على كامل عرضها، وشعار مضيء أيضا يبين علامة فولكس فاغن الشهيرة، إضافة إلى تصميم الباب الذي يعلو صندوق الأمتعة الخلفي والذي أتى بانحناءات مميزة تجعله يبدو وكأنه مزود بجنح هوائي صغير.

وحصلت على مقصورة بمقاعد جلدية مخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة القيادة حصلت على شاشتين، واحدة صغيرة قبالة السائق، وأخرى أكبر تعمل باللمس في منتصفها، والمقود جاء مختلفا عن جميع المقاود الموجودة في سيارات فولكس الحالية، وزود بأزرار تعمل باللمس.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

أخر الأخبار

بالفيديو.. هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج خلال جلسة تصوير
بالفيديو.. هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج خلال جلسة تصوير
Time منذ 26 دقيقة Views 1240
فيلم عن "المثليين" يفوز بجائزة الأفضل في مهرجان اسطنبول السينمائي
فيلم عن "المثليين" يفوز بجائزة الأفضل في مهرجان اسطنبول السينمائي
Time منذ 56 دقيقة Views 1692
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق الساحل
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق الساحل
Time منذ ساعة Views 1886
ظهور نتيجة فحص كورونا لمايكون
ظهور نتيجة فحص كورونا لمايكون
Time منذ ساعة Views 2132
حاج لبناني يصف المملكة بـ "رائدة العالم الإسلامي ": حج هذا العام يعجز اللسان عن وصفه
حاج لبناني يصف المملكة بـ "رائدة العالم الإسلامي ": حج هذا العام يعجز اللسان عن وصفه
Time منذ ساعة Views 1727
منع الأندية المحلية من التفاوض والتعاقد مع توامبا
منع الأندية المحلية من التفاوض والتعاقد مع توامبا
Time منذ ساعتين Views 3298
بالفيديو.. معاقبة امرأة خائنة بحمل زوجها على كتفها والتجول به!
بالفيديو.. معاقبة امرأة خائنة بحمل زوجها على كتفها والتجول به!
Time منذ ساعتين Views 1434
الإعلامية هبة الأباصيري تذبح عجلا: " خليكم أسود "
الإعلامية هبة الأباصيري تذبح عجلا: " خليكم أسود "
Time منذ ساعتين Views 2041
اشتباكات بين الشرطة البريطانية والمسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى
اشتباكات بين الشرطة البريطانية والمسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى
Time منذ 3 ساعات Views 2449
عايد الرشيدي : دفاع الفريقين النصر والهلال هذه الفترة مرتبك
عايد الرشيدي : دفاع الفريقين النصر والهلال هذه الفترة مرتبك
Time منذ 3 ساعات Views 325