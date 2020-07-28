بالفيديو.. فولكس فاجن تكشف عن سيارتها الكهربائية الأرخص في العالم

لندن (صدى):
كشفت شركة فولكس فاجن الالمانية عن سيارتها الأحدث ID الصغيرة لتكون السيارة الكهربائية الأرخص في العالم والتي قد يصل سعرها لـ20 يورو.
وأوضحت الفيدوهات المسربة أن المركبة الجديدة والتي من المفترض أن تحمل اسم ID.3، أتت بهيكل هاتشباك صغير شبيهة من حيث التصميم بهياكل سيارات Golf الحديثة، لكن بتعديلات توحي بأن السيارة تحمل روح المركبات الكهربائية.
وتميزت هذه المركبة عن سيارات Golf هو أنها بنيت على منصات MEB، إضافة إلى تصميم الواجهة الأمامية فيها والتي أتت بخط مضيء على كامل عرضها، وشعار مضيء أيضا يبين علامة فولكس فاغن الشهيرة، إضافة إلى تصميم الباب الذي يعلو صندوق الأمتعة الخلفي والذي أتى بانحناءات مميزة تجعله يبدو وكأنه مزود بجنح هوائي صغير.
وحصلت على مقصورة بمقاعد جلدية مخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة القيادة حصلت على شاشتين، واحدة صغيرة قبالة السائق، وأخرى أكبر تعمل باللمس في منتصفها، والمقود جاء مختلفا عن جميع المقاود الموجودة في سيارات فولكس الحالية، وزود بأزرار تعمل باللمس.