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وزراء يناقشون مصير العام الدراسي المقبل

Time منذ 32 دقيقة
Views 1698
وزراء يناقشون مصير العام الدراسي المقبل

الرياض (صدى):
تلقى 3 وزراء ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تحديد مصير العام الدراسي المقبل، وإيضاح مدى الجاهزية في حال تعذر الحضور ومدى مناسبة أن يكون للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الاختيار بين التعليم الحضوري أو عن بعد.

ويضم الفريق الذي يناقش الأمر: وزير التعليم ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات ووزير الصحة؛ فيما أكدت التوجيهات على الرفع بالتوصيات المناسبة خلال أسبوعين حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين والعمل على الاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة.

وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق، أن التدريس العام المقبل سيكون وفق نطاقات حسب الفيروس المستجد وتحدد وزارة الصحة طبيعة الدراسة وفق المرئيات المتوفرة لديها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا بيتر وقومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا بيتر وقومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
ابو محمد 😎 ✍️
تكبر وتتعلم ,,,
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــ🍕🍔🍟ـــــــيه .👍.

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