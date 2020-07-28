الحزن يخيم على المصريين بعد رحيل " طبيب الغلابة "

القاهرة (صدى):
توفي في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، الطبيب المصري محمد مشالي، المعروف بـ " طبيب الغلابة " إثر تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.
وخيم الحزن على عد كبير من المصريين، برحيل الطبيب الذي نال شهرة كبيرة بفضل أعماله الخيرية.
ويعتبر الطبيب الراحل محمد مشالي أحد أشهر الأطباء في مصر، حيث عُرف بتقديم الخدمة الطبية للفقراء بأسعار زهيدة للكشوف في عيادته، وتقديم العلاج مجانًا.
يذكر أن الدكتور محمد مشالي، تخرج من القصر العيني عام 1968م، وشغل منصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة ثم مديرا لمركز طبي شهير في طنطا، وعلى الرغم من ذلك لم يتخل الطبيب المصري الأشهر عن رسالته التي تبناها وهي خدمة الفقراء والمحتاجين.