الأعداد السابقة للصحيفة

الحزن يخيم على المصريين بعد رحيل " طبيب الغلابة "

Time منذ 28 دقيقة
Views 1660
Comment 2
الحزن يخيم على المصريين بعد رحيل " طبيب الغلابة "

القاهرة (صدى):
توفي في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، الطبيب المصري محمد مشالي، المعروف بـ " طبيب الغلابة " إثر تعرضه لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وخيم الحزن على عد كبير من المصريين، برحيل الطبيب الذي نال شهرة كبيرة بفضل أعماله الخيرية.

ويعتبر الطبيب الراحل محمد مشالي أحد أشهر الأطباء في مصر، حيث عُرف بتقديم الخدمة الطبية للفقراء بأسعار زهيدة للكشوف في عيادته، وتقديم العلاج مجانًا.

يذكر أن الدكتور محمد مشالي، تخرج من القصر العيني عام 1968م، وشغل منصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة ثم مديرا لمركز طبي شهير في طنطا، وعلى الرغم من ذلك لم يتخل الطبيب المصري الأشهر عن رسالته التي تبناها وهي خدمة الفقراء والمحتاجين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
يستاهل الاهبل
ابو عمار
مسكينه اجتمع فيها الجوع والغضب
الملل
شغل الفراش يختلف يختلف البيتزا عن المطاطيز والعصيدة والعريكة عندهم خبرة الوحدة عندنا تجيب صوت علي بالها ان هي اللي تصيح برودة ميته
ابو عمار
معليش كل طقه بتعليمه
زائر
قديم

أخر الأخبار

الحزن يخيم على المصريين بعد رحيل " طبيب الغلابة "
الحزن يخيم على المصريين بعد رحيل " طبيب الغلابة "
Time منذ 28 دقيقة Views 1660
الزعيم كيم: " بفضل ردعنا النووي لن تندلع حرب بعد الآن "
الزعيم كيم: " بفضل ردعنا النووي لن تندلع حرب بعد الآن "
Time منذ 36 دقيقة Views 1556
استشهاد رجل أمن غرقًا جراء سيول جازان
استشهاد رجل أمن غرقًا جراء سيول جازان
Time منذ 58 دقيقة Views 1835
استشاري يوضح سبب النفور بين الزوجين
استشاري يوضح سبب النفور بين الزوجين
Time منذ ساعة Views 2523
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ ساعتين Views 1953
بالصور..انتشال طفل بأعجوبة جرفته المياه إلى كهف تحت الأرض
بالصور..انتشال طفل بأعجوبة جرفته المياه إلى كهف تحت الأرض
Time منذ ساعتين Views 798
300 ألف إيطالية فقدت زوجها بسبب كورونا
300 ألف إيطالية فقدت زوجها بسبب كورونا
Time منذ ساعتين Views 1306
 أمطار عسير تواصل الهطول وسط تحذيرات الدفاع المدني
 أمطار عسير تواصل الهطول وسط تحذيرات الدفاع المدني
Time منذ 3 ساعات Views 2035
بالفيديو..طريقة بسيطة لرفع " الذبيحة " بدون رافعة
بالفيديو..طريقة بسيطة لرفع " الذبيحة " بدون رافعة
Time منذ 3 ساعات Views 2897
حجز ممتلكات شركة " بوتيكات " المتهمة بغسيل الأموال‎
حجز ممتلكات شركة " بوتيكات " المتهمة بغسيل الأموال‎
Time منذ 3 ساعات Views 1093