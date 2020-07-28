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الزعيم كيم: " بفضل ردعنا النووي لن تندلع حرب بعد الآن "

Time منذ 36 دقيقة
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الزعيم كيم: " بفضل ردعنا النووي لن تندلع حرب بعد الآن "

بيونغيانغ (صدى):
صرح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، بإنه لن تكون هناك مزيد من الحروب لأن أسلحة البلاد النووية تضمن سلامتها ومستقبلها رغم الضغوط الخارجية المستمرة والتهديدات العسكرية.

وقال زعيم كوريا الشمالية إن بلاده طورت أسلحة نووية كي تنال "قوة مطلقة" لدرء خطر اندلاع نزاع مسلح آخر، مؤكدا على الطبيعة الدفاعية للبرامج.

وأضاف كيم: " الآن صرنا قادرين على الدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي شكل من أشكال الضغط الزائد والتهديدات العسكرية من القوى الاستعمارية والمعادية ".

وتابع: "بفضل ردعنا النووي الدفاعي الموثوق به والفعال، لن تندلع حرب بعد الآن، وستكون سلامة بلدنا ومستقبله مضمونين بقوة إلى الأبد".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يستاهل الاهبل
ابو عمار
مسكينه اجتمع فيها الجوع والغضب
الملل
شغل الفراش يختلف يختلف البيتزا عن المطاطيز والعصيدة والعريكة عندهم خبرة الوحدة عندنا تجيب صوت علي بالها ان هي اللي تصيح برودة ميته
ابو عمار
معليش كل طقه بتعليمه
زائر
قديم

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