الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 55 دقيقة
Views 1556
Comment 2
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر طلع النمل أعقل من بعض الناس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيبه الفكره بس يبغى لها مخلوق شديد القوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيبه الفكره بس يبغى لها مخلوق شديد القوه

أخر الأخبار

استشاري يوضح سبب النفور بين الزوجين
استشاري يوضح سبب النفور بين الزوجين
Time منذ 10 دقائق Views 1308
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ 55 دقيقة Views 1556
بالصور..انتشال طفل بأعجوبة جرفته المياه إلى كهف تحت الأرض
بالصور..انتشال طفل بأعجوبة جرفته المياه إلى كهف تحت الأرض
Time منذ 56 دقيقة Views 355
300 ألف إيطالية فقدت زوجها بسبب كورونا
300 ألف إيطالية فقدت زوجها بسبب كورونا
Time منذ ساعة Views 698
 أمطار عسير تواصل الهطول وسط تحذيرات الدفاع المدني
 أمطار عسير تواصل الهطول وسط تحذيرات الدفاع المدني
Time منذ ساعة Views 1780
بالفيديو..طريقة بسيطة لرفع " الذبيحة " بدون رافعة
بالفيديو..طريقة بسيطة لرفع " الذبيحة " بدون رافعة
Time منذ ساعة Views 2386
حجز ممتلكات شركة " بوتيكات " المتهمة بغسيل الأموال‎
حجز ممتلكات شركة " بوتيكات " المتهمة بغسيل الأموال‎
Time منذ ساعة Views 690
تغريم بطل عالمي في الملاكمة بعد تحريضه على ضرب الزوجات
تغريم بطل عالمي في الملاكمة بعد تحريضه على ضرب الزوجات
Time منذ ساعتين Views 1938
علماء يستعينون بـ " النمل " للقضاء على كورونا
علماء يستعينون بـ " النمل " للقضاء على كورونا
Time منذ ساعتين Views 723
بالفيديو..رونالدو يلفظ اسم الجلالة بالعربية أثناء احتفاله بلقب الدوري
بالفيديو..رونالدو يلفظ اسم الجلالة بالعربية أثناء احتفاله بلقب الدوري
Time منذ ساعتين Views 2465