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استشاري يوضح سبب النفور بين الزوجين

Time منذ 10 دقائق
Views 1307
استشاري يوضح سبب النفور بين الزوجين

الرياض (صدى):
أوضح استشاري أسري، سبب النفور بين الزوجين، كاشفا السبب الرئيسي لأي مشكلة من المشاكل الزوجية.

وأكد الاستشاري خالد سندي في حديثه لبرنامج " صباح العربية " ،أن المشاكل الزوجية أساسها " الضعف العاطفي " بين الشريكين.

موضحًا أن المشاكل تحدث بسبب الأثر النفسي الذي يتركه تصرف أحد الطرفين في نفس الآخر، ضاربًا مثال: انسحاب الزوج عند تعصب الزوجة ورفع صوتها لشعوره بالإهانة، وغيرها من المواقف التي حلها الوحيد هو تفهم كل طرف لعاطفة الآخر لتخفيف المشاعر السلبية تجاه كل منهما للآخر.

وأكد سندي أن النفور بين الزوجين لا يقل ضررًا عن الطلاق، ناصحًا الأزواج بعدم انتقاد بعضهم البعض.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر طلع النمل أعقل من بعض الناس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيبه الفكره بس يبغى لها مخلوق شديد القوه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيبه الفكره بس يبغى لها مخلوق شديد القوه

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