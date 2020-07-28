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 أمطار عسير تواصل الهطول وسط تحذيرات الدفاع المدني

Time منذ 9 دقائق
Views 1263
 أمطار عسير تواصل الهطول وسط تحذيرات الدفاع المدني

أبها (صدى):
تواصل هطول الأمطار على منطقة عسير لليوم الثاني على التوالي ، حيث شهدت اليوم مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وبارق والنماص وبلقرن وسراة عبيدة ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل ، هطول أمطار غزيرة ارتوت على إثرها المدرجات الزراعية والمتنزهات الطبيعية ، وسالت الأودية الكبيرة في المنطقة .

وجدد الدفاع المدني تحذيراته من زيادة كميات الأمطار غدا مع تأثيرات مصاحبة مثل نشاط بالرياح السطحية وجريان السيول , وأهاب بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار ، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذه اعراض الكورونا فالمفروض تحجزي نفسك وتنعزلي عن العائله ويجب ان يتم فحص العائله ان كان لديك عائله في المنزل
ابو عمار
كوريا كانت دوله واحده ولكن الدول المستعمره قسمت كوريا الى دوله امبرياليه تابعه لامريكا ودوله شيوعيه تابعه لروسيا والصين و وقعت حروب بين الدولتين المنقسمتين راح بسببها الكثير من البشر والسبب التدخل الخارجي في اشعال الحرب بينهم ... يمكن هذه الهدايا لضباطه ان يتم قتله بأحدها
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
واللي معها نفس الحاله يوميا ومافكرت مجرد تروح😊😂الحافظ ربك توكلي عليه وما تشوفين شر لا تخافين ولا توسوسين اذا تبين تتطمنين أكثر عادي روحي الله يشفيناوياك وكل مريض🤲🤲
ابو عمار
لقاء اخوي يصب في مصلحة الامه العربيه
ابو عمار
ما يلفت انتباهي كثرة الاسئله للعلماء في شهر رمضان وشهر ذو الحجه وكأن السائل حديث عهد بالاسلام او لم يدرس في المدارس ويعرف الواجب والحلال والحرام والمكروه فأذا دخل وقت الشهرين اخذت الاسئله تنهال على المشايخ . كل عام في مثل هذه الايام تبداء الاسئله عن قص الشعر وتقليم الاضافر للمقيم اذا نوى يضحي . برغم ان العلماء من كذا سنه قالو لا بأس ولا حرج في ذلك والدين يسر فلماذا نجعله صعب ونتشدد في امور الدين اذا لم يوجد نص قرأني يحرم هذا الفعل او ذاك ( حديث: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم .... عن أبي هُرَيْرةَ عَبْدِالرَّحمنِ بنِ صَخْرٍ رضي الله عنه قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ما نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجتَنبوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فإنَّما أَهْلَكَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ واخْتلاُفُهُمْ على أَنْبِيَائِهِمْ"؛ رَواهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ.

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