تغريم بطل عالمي في الملاكمة بعد تحريضه على ضرب الزوجات

وكالات (صدى):
عوقب بطل العالم في وزن فوق المتوسط، بيلي جو سوندرز، بغرامة قدرها 15 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 19 ألف دولار، بسبب مقطع نشره على مواقع التواصل، ناصحا الرجال بالطريقة الأمثل لضرب الزوجات خلال جائحة كورونا.
وكان بطل الملاكمة ظهر قبل 3 أشهر في مقطع فيديو موجها لكماته إلى أكياس التدريب، وقائلا إن "الرجال يحتاجون إلى التصرف بهذا الشكل إذا كانت زوجاتهم وصديقاتهم يثرثرن ويجادلن كثيرا بينما يحاول الرجال التحلي بالصبر.. في اليوم السادس ستنفجر حتما من الغضب".
وبالرغم من اعتذار بيلي بعد ذلك، إلا أن خطأه الساذج هذا كلفه حملة انتقادات واسعة.
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