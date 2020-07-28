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" مسدسات " هدية زعيم كوريا الشمالية لكبار ضباطه في ذكرى انتهاء الحرب

Time منذ 14 دقيقة
Views 1255
" مسدسات " هدية زعيم كوريا الشمالية لكبار ضباطه في ذكرى انتهاء الحرب

بيونغيانغ (صدى):
أهدى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ اون، كبار الضباط " مسدسات " بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة والستين، للهدنة بين الكوريتين والتي انهت الحرب الكورية.

وظهر كيم وحوله الضباط في مجموعة من الصور، حاملين الهدايا التذكارية من الزعيم الكوري.

فيما احتفلت كوريا الجنوبية، وسط التزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي، التي فرضها تفشي وباء كورونا.

يذكر أن الهدنة التي تم عقدها في 27 يوليو 1953 ، قد أنهت حربا بين الكوريتين استمرت 3 سنوات، أزهقت حياة الملايين، كان سبب اندلاعها غزو كوريا الشمالية المدعومة من الصين وروسيا، جارتها الجنوبية التي كانت تحظى بدعم من الولايات المتحدة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب هل عند وزارة التنميه البشريه عندها وضائف لنساء عوضا عن صاحب المقهى ؟ ثم ماهي الشروط لعمل المراءه في المقاهي اذا كانت متحجبه و مستتره ؟ ثم لا ننسى ان الحاجه وراء عمل النساء في المقهى ثم ما الفرق بين من تعمل في المقاهي بكل احتشام و بين من تبيع القهوه والشاي في الشارع ؟ يجب ان تؤمن الوزاره دخل محترم للنساء المحتاجات قبل اتخاذ اي قرار يمنعهن من العمل في المقاهي او في ورش النجاره او ورش السيارات او حتى محطاط الوقود . يجب ان تعلم الوزاره ان المحتاج مضطر لركوب الصعاب لكي يحصل على لقمة العيش بشرف
القرشي
شيء طبيعي يرفض هذا حق من حقوقه خاصة ان اللاعب صبر على ادارة النادي لمدة 3 سنوات لم يستلم منها ريالآ واحدآ عكس بعض اللاعبين اللي مايصدقون لو اتأخرت مستحقاتهم شهر واحد هرولوا للفيفا لفسخ العقد ومطالبة النادي بدفع استحقاق ذلك الشهر . اعطوا الرجال حقه تراه يستاهل ولا خلوه ينتقل لنادي آخر وجدولوا معاه حقوقه التي لديكم .
ميمو
من جد والله حياة اولادنا وبناتنا اهم من اي شي ثاني ياوزارة التعليم نرجو منكم تفكروا شوي هذي ارواح امانه في عنقكم نبي التعليم عن بعد ع القليل الترم الاول سوو مثل الكويت والامارات
ميمو
من جد والله حياة اولادنا وبناتنا اهم من اي شي ثاني ياوزارة التعليم نرجو منكم تفكروا شوي هذي ارواح امانه في عنقكم نبي التعليم عن بعد ع القليل الترم الاول سوو مثل الكويت والامارات
ميمو
من جد والله حياة اولادنا وبناتنا اهم من اي شي ثاني ياوزارة التعليم نرجو منكم تفكروا شوي هذي ارواح امانه في عنقكم نبي التعليم عن بعد ع القليل الترم الاول سوو مثل الكويت والامارات

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