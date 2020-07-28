النصر يستغل " ثغرة قانونية " لضم محمد العويس

نواف السالم (صدى):
اقترب نادي النصر، من التعاقد مع لاعب الأهلي محمد العويس، بداية من الموسم الجديد.
وكشف خبير اللوائح والقوانين أحمد الأمير، عن وجود مادة في لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم، تتيح للنصر، التعاقد مع العويس، بدفع تعويض مالي، عنوانها " تبعات إنهاء العقد دون سبب مشروع ".
وتنص المادة، على أنه في حال إنهاء العقد دون سبب مشروع، فيتعين على الطرف المخالف، في جميع الأحوال، دفع تعويض مالي، يحتسب وفقًا لما نص عليه العقد.
وأشار الأمير، إلى أن نادي النصر، سبق له وأن استغل هذه المادة، عند تعاقده مع اللاعب عبدالعزيز الدوسري، من الفيصلي، في يناير 2020.
يذكر أن أحد أعضاء شرف نادي النصر، سيدفع 30 مليون ريال، إلى الأهلي، لكسر عقد العويس، الذي يريد الرحيل عن فريقه، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.