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«المريسل» يُثير الجدل بعد استقالة مدير الاحتراف بالهلال: «طالب زيادة في الراتب»

Time منذ يوم
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«المريسل» يُثير الجدل بعد استقالة مدير الاحتراف بالهلال: «طالب زيادة في الراتب»

طلال الغامدي (صدى):
أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل، اليوم الأثنين، بتعليق غريب على استقالة مدير الاحتراف في نادي الهلال.

وزعم "المريسل" في تغريدة عبر "تويتر" أن الراتب سبب استقالة تركي المسند، حيث غرد: "طالب زيادة في الراتب و رفضوا ، فقدم إستقالته"؛ حيث لم يذكر اسمه بشكل صريح.

وتفاعل الجمهور مع تغريدة المريسل موجهين له الاتهام بأنه ينشر معلومات دون مصدر، فيما أشار أخرون إلى أن الطريقة التي استقال بها في النهاية هي طريقة أخلاقية حيث تقدم بالشكر للجميع وهو ما يميز نادي الهلال وأعضاءه.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـيب يا مشاعل تعـالي عندي الإسـتراحـه وغيـري ملابسـك .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله
العامريه
عيب ماما تقولي متخلفين احنا مسؤولين وانت وامثالك اللي يقولوا 2020 ماني فاهمه ايش فرقت 2020 عن باقي السنين المباديء والتربيه والمسؤولية باقية بقاء الدنيا عندك باقي اليوم امسك الجوال ومعليش دام تقولي لا تخربوا عليا فعرفنا مين اللي تفكير ا سطحي الان الله يهديك بس
. راعــي الـددســـن .
الله يشـــافيــــها * طـيب هـي تبـيض وإلا ما تبـيض .🥚🥚.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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