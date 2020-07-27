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مدير الأمن العام: لا هواجس أمنية في هذا الحج

Time منذ ساعة
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مدير الأمن العام: لا هواجس أمنية في هذا الحج

الرياض (صدى):
ناشد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بتعاون الأهالي في مكة المكرمة ووقفاتهم الإيجابية واستجابتهم للتعليمات.

وأكد الحربي أثناء تفقده النقاط الأمنية المحيطة بالحرم المكي والعاصمة المقدسة، أن المملكة من أكثر الدول التي لديها المعرفة في إدارة الحشود وتحقيق سلامتهم.

وقال مدير الأمن العام: " لا هواجس أمنية في هذا الحج وأولويتنا تأمين الحجاج من خطر الجائحة " .

وأضاف: " لن يكون هناك تجمع لا حاضرا ولا مستقبلا مثل تجمع الحج، لأن الحجاج يجتمعون على هدف واحد في يوم واحد وفي ساعات محددة وملزمين بالحضور لاستكمال شعيرتهم بهذا الوقت ".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب هل عند وزارة التنميه البشريه عندها وضائف لنساء عوضا عن صاحب المقهى ؟ ثم ماهي الشروط لعمل المراءه في المقاهي اذا كانت متحجبه و مستتره ؟ ثم لا ننسى ان الحاجه وراء عمل النساء في المقهى ثم ما الفرق بين من تعمل في المقاهي بكل احتشام و بين من تبيع القهوه والشاي في الشارع ؟ يجب ان تؤمن الوزاره دخل محترم للنساء المحتاجات قبل اتخاذ اي قرار يمنعهن من العمل في المقاهي او في ورش النجاره او ورش السيارات او حتى محطاط الوقود . يجب ان تعلم الوزاره ان المحتاج مضطر لركوب الصعاب لكي يحصل على لقمة العيش بشرف
القرشي
شيء طبيعي يرفض هذا حق من حقوقه خاصة ان اللاعب صبر على ادارة النادي لمدة 3 سنوات لم يستلم منها ريالآ واحدآ عكس بعض اللاعبين اللي مايصدقون لو اتأخرت مستحقاتهم شهر واحد هرولوا للفيفا لفسخ العقد ومطالبة النادي بدفع استحقاق ذلك الشهر . اعطوا الرجال حقه تراه يستاهل ولا خلوه ينتقل لنادي آخر وجدولوا معاه حقوقه التي لديكم .
ميمو
من جد والله حياة اولادنا وبناتنا اهم من اي شي ثاني ياوزارة التعليم نرجو منكم تفكروا شوي هذي ارواح امانه في عنقكم نبي التعليم عن بعد ع القليل الترم الاول سوو مثل الكويت والامارات
ميمو
من جد والله حياة اولادنا وبناتنا اهم من اي شي ثاني ياوزارة التعليم نرجو منكم تفكروا شوي هذي ارواح امانه في عنقكم نبي التعليم عن بعد ع القليل الترم الاول سوو مثل الكويت والامارات
ميمو
من جد والله حياة اولادنا وبناتنا اهم من اي شي ثاني ياوزارة التعليم نرجو منكم تفكروا شوي هذي ارواح امانه في عنقكم نبي التعليم عن بعد ع القليل الترم الاول سوو مثل الكويت والامارات

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