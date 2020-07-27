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تعاون بين «الترفيه» ومصرف الراجحي لدعم شركات القطاع

Time منذ 27 دقيقة
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تعاون بين «الترفيه» ومصرف الراجحي لدعم شركات القطاع

الرياض (صدى):
بتوجيه من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وقعت الهيئة اليوم مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي، وذلك ضمن حزمة الخدمات التمويلية التي أطلقتها الهيئة لمساعدة الشركات العاملة في القطاع الترفيهي على النمو والاستدامة والتوسع، خصوصاً بعد تضرر بعضها جراء جائحة كورونا، التي أثرت اقتصادياً في جميع دول العالم.

وتهدف مذكرة التفاهم مع البنك، إلى تقديم خدمات تمويلية للشركات عبر عدد من المنتجات، وهي: تمويل الرواتب، وتمويل نقاط البيع، إذ صمم المنتج خصيصاً ليتناسب مع احتياجات المنشآت، ويعطي تدفق رأس المال الخاص بالمنتج فرصة لنمو المشاريع وانتهاز فرص العمل المفاجئة. وتمويل أسطول السيارات، إذ يتيح هذا المنتج للمنشأة تمويل أسطول سياراتها التي تحتاجها لأعمالها بسرعة وفعالية وبمعدلات ربح تنافسية وخدمات لما بعد التعاقد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من توقيع الهيئة العامة للترفيه مذكرة تفاهم مع بنك الجزيرة، تهدف لتقديم حلول تمويلية تتعلق بمنح القروض للشركات العاملة في قطاع الترفيه، من أجل استمراريتها ونموها واستدامة مشاريعها.

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أحدث التعليقات

Aboo Saad
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعجل بشفائه وأن يعافي جميع المرضى ننتظر بإستمرار طلته عبر شاشة التلفاز كي نستمع الى رسائلة الإيجابية التي تبعث بالإطمنان سواء على صحة المصابين أو على المستوى العام وتثقيفه للمتلقي بأسلوب محبب يحمل الثقة
ابوسلطان
طيب عليه ماقالو اسمها رحمها الله ولا على شانها ماهي اميرة
abdul
وكلنا نصيح من اجل الايس كريم، كما تقول الاغنية.
مو لازم
انت واحد من اهم المعوقات إن لم يكن الاهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

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