الأعداد السابقة للصحيفة

«النقل» تنهي أعمال الصيانة العادية بمداخل العاصمة المقدسة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1373
«النقل» تنهي أعمال الصيانة العادية بمداخل العاصمة المقدسة

مكة المكرمة (صدى):
أنهت وزارة النقل ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة أعمال الصيانة العادية لعدد من المشاريع بمكة والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن الأعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات والجهات الحكومية العاملة في موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد بن سباح العتيبي أن أعمال الصيانة العادية تمت وفق البرامج الزمنية لصيانة مشاريع الطرق بمداخل العاصمة المقدسة وإصلاح عناصر هذه الطرق، بالإضافة إلى صيانة طرق مشعري عرفات ومزدلفة، وشبكات الإنارة التابعة لوزارة النقل على هذه الطرق.

وبين أن وزارة النقل تشارك في موسم حج هذا العام من خلال تنفيذ مهام المساندة للجهات الأمنية المشاركة في تنفيذ خطة الحج في المشاعر وحول العاصمة المقدسة، عبر وجود ممثلين لها في غرف العلميات الأمنية بمركز العلميات الموحد 911 ، ومركز القيادة والسيطرة بالأمن العام، وغرفة عمليات الدفاع المدني.

وأشار إلى أن فرع الوزارة بالعاصمة المقدسة يقوم بالإشراف على مشاركة فرع الهيئة العامة للنقل ضمن الجهات العاملة بمراكز الضبط الأمني، المتمثلة في قيام ٣٦ مفتشاً من منسوبي الهيئة بعدد من المهام لرصد وضبط المخالفات للحافلات غير المرخص لها من مراكز الضبط الأمني على مداخل مكة المكرمة، ومتابعة أنشطة النقل المرخصة من قبل الهيئة، والتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل مستخدمي مركبات النقل العام والشاحنات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

Aboo Saad
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعجل بشفائه وأن يعافي جميع المرضى ننتظر بإستمرار طلته عبر شاشة التلفاز كي نستمع الى رسائلة الإيجابية التي تبعث بالإطمنان سواء على صحة المصابين أو على المستوى العام وتثقيفه للمتلقي بأسلوب محبب يحمل الثقة
ابوسلطان
طيب عليه ماقالو اسمها رحمها الله ولا على شانها ماهي اميرة
abdul
وكلنا نصيح من اجل الايس كريم، كما تقول الاغنية.
مو لازم
انت واحد من اهم المعوقات إن لم يكن الاهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

أخر الأخبار

فهد الروقي : خسارة الدوري للنصر او الهلال قد تصل الى حد الإقالة للمدرب
فهد الروقي : خسارة الدوري للنصر او الهلال قد تصل الى حد الإقالة للمدرب
Time منذ 7 ثواني Views 74
عدنان جستنيه : إدارة الاتحاد نجحت
عدنان جستنيه : إدارة الاتحاد نجحت
Time منذ 25 ثانية Views 78
استمرار هطول أمطار رعدية على 4 مناطق
استمرار هطول أمطار رعدية على 4 مناطق
Time منذ دقيقتين Views 1074
«النقل» تنهي أعمال الصيانة العادية بمداخل العاصمة المقدسة
«النقل» تنهي أعمال الصيانة العادية بمداخل العاصمة المقدسة
Time منذ 26 دقيقة Views 1373
تعاون بين «الترفيه» ومصرف الراجحي لدعم شركات القطاع
تعاون بين «الترفيه» ومصرف الراجحي لدعم شركات القطاع
Time منذ 27 دقيقة Views 1337
بالفيديو.. لحظة جرف السيول لطفل في الطائف 
بالفيديو.. لحظة جرف السيول لطفل في الطائف 
Time منذ 31 دقيقة Views 1583
أحلام تعلق على قضية غسل الأموال وتورط شركة تتعامل معها
أحلام تعلق على قضية غسل الأموال وتورط شركة تتعامل معها
Time منذ 39 دقيقة Views 1411
قيادي في حزب أردوغان يغتصب فتاة ويقتلها ووالدتها تفضحه بعد ظهوره في آيا صوفيا (فيديو)
قيادي في حزب أردوغان يغتصب فتاة ويقتلها ووالدتها تفضحه بعد ظهوره في آيا صوفيا (فيديو)
Time منذ 51 دقيقة Views 1971
حديث عثمان أبو بكر مالي عن عقود الشركات مع الاتحاد
حديث عثمان أبو بكر مالي عن عقود الشركات مع الاتحاد
Time منذ 57 دقيقة Views 255
أفضل خمسة أهداف سجّلها سالم الدوسري
أفضل خمسة أهداف سجّلها سالم الدوسري
Time منذ 58 دقيقة Views 282