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أمريكي يكشف سر حفظه لأغاني محمد عبده وطلال مداح

Time منذ ساعة
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أمريكي يكشف سر حفظه لأغاني محمد عبده وطلال مداح

عادل الحربي (صدى):
تحدث الشاب الأمريكي أحمد عن سر حبه للفن الخليجي والسعودي، قائلا:" بدأ شغفي بالأغنية السعودية في المرحلة الجامعية، عندما دعاني بعض أصدقائي السعوديين إلى الاستماع لأغانيهم، وكنت أسمعها من باب المشاركة حتى تعرفت على فناني المفضل والذي أحلم بلقائه وهو رابح صقر سنة 2002 في أغنية " مقصر " وكانت النقلة الكبرى في حبي لهذا اللون الغنائي ".

وأوضح أحمد:" تبدأ ذكرياتي مع الأغاني السعودية والخليجية مع التلفزيون السعودي، إذ لم يكن متاحاً غيره في ذلك الوقت، وكانت تشدني الفقرات الغنائية وأردد “فوق هام السحب لمحمد عبده ووطني الحبيب لطلال مداح، ولكن هذه الذكريات لم تكن تشكل اهتماماً بالفن والموسيقى ".

ولفت أحمد:" ولدت وعشت بداية حياتي في المملكة العربية السعودية قبل أن أعود في العاشرة من عمري إلى الولايات المتحدة الأميركية، درست في مدارسها، وصادقت أبناءها، وكان أول شيء عرفته في حياتي هو المجتمع السعودي الذي حتى الآن أعتبر نفسي واحدًا منه وفردًا من أفراده ".

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أحدث التعليقات

Aboo Saad
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعجل بشفائه وأن يعافي جميع المرضى ننتظر بإستمرار طلته عبر شاشة التلفاز كي نستمع الى رسائلة الإيجابية التي تبعث بالإطمنان سواء على صحة المصابين أو على المستوى العام وتثقيفه للمتلقي بأسلوب محبب يحمل الثقة
ابوسلطان
طيب عليه ماقالو اسمها رحمها الله ولا على شانها ماهي اميرة
abdul
وكلنا نصيح من اجل الايس كريم، كما تقول الاغنية.
مو لازم
انت واحد من اهم المعوقات إن لم يكن الاهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

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