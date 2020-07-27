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فيروس كورونا يُصيب قطة لأول مرة منذ ظهوره

Time منذ ساعة
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فيروس كورونا يُصيب قطة لأول مرة منذ ظهوره

وكالات (صدى):
قالت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إن اختبارات أثبتت إصابة قطة منزلية في إنجلترا بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض كوفيد-19، الذي يصيب الجهاز التنفسي، في أول حالة إصابة مؤكدة لحيوان بالفيروس في بريطانيا.

وذكرت وزارة البيئة البريطانية أن ”كل الدلائل المتاحة“ تشير إلى أن القطة التقطت الفيروس من صاحبيها اللذين ثبتت إصابتهما بمرض كوفيد-19.

وأضافت الوزارة أن القطة وصاحبيها تماثلوا للشفاء التام، وأن الفيروس لم ينتقل إلى أي حيوان آخر أو أي أفراد آخرين من سكان البيت.

وقالت إيفون دويل، رئيسة القسم الطبي في هيئة الصحة العامة بإنجلترا: إن ”هذه أول حالة تتأكد فيها إصابة قطة منزلية بمرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك مثار انزعاج“.

وأضافت دويل: ”أظهر الفحص لهذه الحالة أن العدوى انتقلت من البشر إلى الحيوانات وليس العكس“.

وقالت الحكومة إنه جرى تأكيد إصابة القطة من خلال الفحوصات المعملية يوم الأربعاء، مضيفة أنه لا يوجد مؤشر على أن القطط يمكن أن تنقل الفيروس إلى البشر.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إن القطط هي أكثر أنواع الحيوانات عرضة لانتقال فيروس كورونا (سارس-كوف-2)، وإنها قادرة على نقله إلى غيرها من القطط.

وقالت كريستين ميدلميس، كبيرة المسؤولين البيطريين: إن هذه ”تعتبر حادثة نادرة جدا ظهرت فيها أعراض خفيفة فقط على الحيوانات المصابة التي اكتشفت حتى الآن، وتعافت في غضون أيام قليلة“.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إنها ستحقق في إمكانية انتقال العدوى من القطط إلى البشر، لكن كبير الباحثين فيها قال إن هناك ”مخاطر ضئيلة جدا“ من الحيوانات المستأنسة.

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أحدث التعليقات

Aboo Saad
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعجل بشفائه وأن يعافي جميع المرضى ننتظر بإستمرار طلته عبر شاشة التلفاز كي نستمع الى رسائلة الإيجابية التي تبعث بالإطمنان سواء على صحة المصابين أو على المستوى العام وتثقيفه للمتلقي بأسلوب محبب يحمل الثقة
ابوسلطان
طيب عليه ماقالو اسمها رحمها الله ولا على شانها ماهي اميرة
abdul
وكلنا نصيح من اجل الايس كريم، كما تقول الاغنية.
مو لازم
انت واحد من اهم المعوقات إن لم يكن الاهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

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