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«المريسل» يُثير الجدل بعد استقالة مدير الاحتراف بالهلال: «طالب زيادة في الراتب»

Time منذ 14 دقيقة
Views 1483
«المريسل» يُثير الجدل بعد استقالة مدير الاحتراف بالهلال: «طالب زيادة في الراتب»

طلال الغامدي (صدى):
أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل، اليوم الأثنين، بتعليق غريب على استقالة مدير الاحتراف في نادي الهلال.

وزعم "المريسل" في تغريدة عبر "تويتر" أن الراتب سبب استقالة تركي المسند، حيث غرد: "طالب زيادة في الراتب و رفضوا ، فقدم إستقالته"؛ حيث لم يذكر اسمه بشكل صريح.

وتفاعل الجمهور مع تغريدة المريسل موجهين له الاتهام بأنه ينشر معلومات دون مصدر، فيما أشار أخرون إلى أن الطريقة التي استقال بها في النهاية هي طريقة أخلاقية حيث تقدم بالشكر للجميع وهو ما يميز نادي الهلال وأعضاءه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياالاصهب ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يعافيك❤
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
واضح*** وصريح***
جاب العيد، اللووووووووووووووووووح.

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