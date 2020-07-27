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أسطول متكامل لنقل كسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام 

Time منذ ساعة
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أسطول متكامل لنقل كسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام 

مكة المكرمة (صدى):
تجهز وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين، ممثلة في إدارة الحركة، لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام.

وجاء ذلك عبر أسطول متكامل يراعي كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته، قال مدير إدارة الحركة، فهد بن محمد العبدلي، إن الأسطول سيتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل الكسوة، وهي مطلية من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق، حيث يحتوي الأسطول على سيارة احتياطية وورشة متنقلة مزودة بطاقم فني.

وأوضح أن الموكب يشمل أيضًا سيارات لنقل صناع وخياطين من مقر مجمع الكسوة المشرفة إلى المسجد الحرام، بالإضافة إلى سيارات خاصة لنقل اللجنة المشرفة.

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أحدث التعليقات

Aboo Saad
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعجل بشفائه وأن يعافي جميع المرضى ننتظر بإستمرار طلته عبر شاشة التلفاز كي نستمع الى رسائلة الإيجابية التي تبعث بالإطمنان سواء على صحة المصابين أو على المستوى العام وتثقيفه للمتلقي بأسلوب محبب يحمل الثقة
ابوسلطان
طيب عليه ماقالو اسمها رحمها الله ولا على شانها ماهي اميرة
abdul
وكلنا نصيح من اجل الايس كريم، كما تقول الاغنية.
مو لازم
انت واحد من اهم المعوقات إن لم يكن الاهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

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