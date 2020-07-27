شاهد.. "مدني أبها" ينتشل جثة مفقودة في سيل وادي عبلا بـ"مربه"

محمد بن طحيطح (صدى):
نجحت فرق الدفاع المدني بمدينة أبها، في انتشال جثة امرأة من جنسية عربية فُقدت بالأمس أثناء اجتراف السيل لمركبة بوادي عبلا بمركز مربه.
ومن جانبه قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد: " إلحاقًا للبيان السابق بخصوص مباشرة فرق الدفاع المدني بأبها لحادثة اجتراف السيل لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص في سيل بوادي عبلا، والبدء بعدها بعملية البحث والتمشيط حيث تم العثور على جثمان رجل وطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، اتضح فيما بعد أنهم من جنسية عربية، وتسليمهما للجهة المختصة لإكمال اللازم، ونظرًا لوعورة المنطقة وتعذر استمرار عملية البحث بسبب الأمطار فقد تم كف البحث عن المفقودة بعدها عند منتصف ليل أمس".
ولفت إلى أنه تم العثور على جثة المفقودة في تمام الساعة (١٨:٥٨) من مساء الاثنين، على مسافة تقدر بنحو ١٣ كيلو من موقع الاجتراف من قِبل مجموعة من فريق "نجوم التطوع"، وتم انتشال الجثة من قِبل فرق الدفاع المدني وتسليمها للجهة المختصة لإكمال اللازم.