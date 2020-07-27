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طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

Time منذ ساعتين
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طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

الرياض (صدى):
أوضحت منصة أبشر أنه يمكن الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة على المستفيد أو على أحد أفراد أسرته إلكترونيًّا عبر حسابك في المنصة.

ولفتت المنصة إلى أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:١- الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر.

٢- الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

٣-اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

٤-اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

٥-كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

٦-سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.

وأبانت أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.

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أحدث التعليقات

Aboo Saad
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعجل بشفائه وأن يعافي جميع المرضى ننتظر بإستمرار طلته عبر شاشة التلفاز كي نستمع الى رسائلة الإيجابية التي تبعث بالإطمنان سواء على صحة المصابين أو على المستوى العام وتثقيفه للمتلقي بأسلوب محبب يحمل الثقة
ابوسلطان
طيب عليه ماقالو اسمها رحمها الله ولا على شانها ماهي اميرة
abdul
وكلنا نصيح من اجل الايس كريم، كما تقول الاغنية.
مو لازم
انت واحد من اهم المعوقات إن لم يكن الاهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

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