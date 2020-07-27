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آرثر يحرج برشلونة ويرفض لعب دروي الأبطال في صفوفه

Time منذ ساعة
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آرثر يحرج برشلونة ويرفض لعب دروي الأبطال في صفوفه

وكالات (صدى):
رفض البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط نادي برشلونة، المشاركة مع النادي الكتالوني بدوري أبطال أوروبا.

وقرر آرثر ميلو، من جانب واحد، أن مسيرته في النادي الإسباني انتهت وليست لديه أية نية للعودة للتدريبات لاستكمال الموسم.

وفي يونيو الماضي، أعلن برشلونة إبرام صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي، ينتقل بموجبها آرثر ميلو للبيانكونيري، في حين ينضم البوسني ميراليم بيانيتش للبلوغرانا.

ومنذ ذلك الحين، لم يلعب ميلو أية دقيقة مع برشلونة رغم استدعائه في 4 مباريات من المدرب كيكي سيتين.

و حذر برشلونة ميلو، وأبلغه بأن عقده مستمر حتى نهاية مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا، وأن سلوكه قد يكلفه عقوبات شديدة، لكنها أكدت أن ميلو يبدو أنه على استعداد لتحمل العواقب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياالاصهب ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يعافيك❤
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
واضح*** وصريح***
جاب العيد، اللووووووووووووووووووح.

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