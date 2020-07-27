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إيران تسجن كردي وتعذبه بالخطأ 6 سنوات وينجو بأعجوبة من الإعدام

Time منذ ساعتين
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إيران تسجن كردي وتعذبه بالخطأ 6 سنوات وينجو بأعجوبة من الإعدام

طهران (صدى):
بعد مرور 6 سنوات قررت السلطات الإيرانية الإفراج عن سجين كردي سوري كان من المتوقع أن يواجه عقوبة الإعدام بتهمة جديدة.

وأوضحت السلطات أن تم سجن الكردي نتيجة تشابه اسمه مع شخص مطلوب آخر.

وكان المواطن الكردي السوري كمال حسن رمضان سولو الذي أعيد إلى وطنه قد سجن في مدينة ”أرومية“، شمالي غربي إيران، لمدة ست سنوات.

وقالت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية في إيران : "المواطن الكردي السوري كمال حسن رمضان سولو جرى اعتقاله 2014 مع اثنين من الأكراد الإيرانيين، وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني، ولكنه تم في عام 2015 تخفيض عقوبته إلى ست سنوات؛ لأنه استسلم ورفاقه دون مواجهة القوات الإيرانية".

وأضافت الشبكة: " السلطات الإيرانية وجهت إليه بعد الحكم عليه بالسجن تهمة قتل أحد أعضاء قوات الحرس الثوري في مدينة أرومية قبل نحو عشر سنوات، وبعد ذلك حكمت عليه محكمة أورمية الثورية بالإعدام في إبريل 2017".

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أحدث التعليقات

Aboo Saad
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعجل بشفائه وأن يعافي جميع المرضى ننتظر بإستمرار طلته عبر شاشة التلفاز كي نستمع الى رسائلة الإيجابية التي تبعث بالإطمنان سواء على صحة المصابين أو على المستوى العام وتثقيفه للمتلقي بأسلوب محبب يحمل الثقة
ابوسلطان
طيب عليه ماقالو اسمها رحمها الله ولا على شانها ماهي اميرة
abdul
وكلنا نصيح من اجل الايس كريم، كما تقول الاغنية.
مو لازم
انت واحد من اهم المعوقات إن لم يكن الاهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

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