لجنة الحكام تختتم دورتها التدريبية للحكام استعدادا لاستئناف الموسم الرياضي

نواف السالم (صدى):
اختتمت اليوم الاثنين، لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم دورتها التدريبية للحكام استعدادا لاستئناف الموسم الرياضي 2019-2020، تحت إشراف رئيس لجنة الحكام، الإسباني فرناندو تريساكو ومدير دائرة التحكيم، السويسري مانويل نافارو وبمشاركة 56 حكما وحكما مساعدا.
واستمرت الدورة التي أقيمت في الرياض 9 أيام اشتملت على محاضرات نظرية وتمارين لياقية وتدريب عملي ونظري، مع برنامج محاكاة لتقنية حكم الفيديو المساعد " VAR"، كما تم إجراء عدة اختبارات في قانون كرة القدم وحالات الفيديو والتسلل ومناقشتها فيما تم شرح التعديلات والتوضيحات التي طرأت على قانون كرة القدم.
وقدم رئيس لجنة الحكام في ختام الدورة شكره وتقديره للحكام على الانضباط وحسن الاستماع خلال الدورة، كما ألقى الدكتور جمال البشري محاضرة عن آلية العمل والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما أكد على المتابعة الشاملة للحكام خلال فترة إقامة المنافسات.