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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في المملكة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1339
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في المملكة

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في المملكة.

وتوقعت هيئة الأرصاد هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد الى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

ولفتت الهيئة إلى أنه لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل، موضحة أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة في البحر الأحمر، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وأوضحت الهيئة  أن الرياح السطحية في الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف.

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أحدث التعليقات

abdul
عن الزواج*
abdul
الممشاكل التي قد تحدث عند تاخر البنات عن ازواج اكثر بكثير من عند الاولاد، خاصة وفي الآونة الاخيرة عزفت بعضهن عن فكرة الزواج ( اويتطلّقن ان كنّ متزوّجات ) من اجل ممارسة عادة تسلّق الجبال ، والانحدار في الوديان ، والتدريب علي ممارسة رقصة البالي التي تمطّ بعض اعضائهن الخاصة مطًّا ، حتي اصبح من يتزوجهن يشك انه اول من يدخل بالبنت التي تزوّجها علي انها بِكرا
يوسف
ممتاز جدا شركه محترمه وعالميه . ماهو مثل رعاية عطور الدروشه والتخلف المضحكه
ام علي
والله كلام باسل صح والعام يه صراحه الكل جوالات لالالالا ماينفع خلوها بعد والا استنوا لين الوباء ينصرف عنا واله يحفظكم ويحفظ المسلمين الدراسه ماهي طايره
abdul
كلام انشائي آخر من منظمة الصحة العالمية.

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