الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الرياضة يعلن عن تدشين أكاديمية مهد الرياضية

Time منذ 34 دقيقة
Views 1464
وزير الرياضة يعلن عن تدشين أكاديمية مهد الرياضية

ماجد محمد (صدى):
أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تدشين أكاديمية مهد الرياضية لاكتشاف وتطوير المواهب وصناعة أجيال من الأبطال المميزين في مختلف الألعاب الرياضية على مدى العقود المقبلة

وقال الوزير : فضل دعم قيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وبرؤيته الطموحة التي تعتبر الوقود الحقيقي اييقنّا جميعاً أهمية هذا المشروع.

وأضاف : سيكون هذا المشروع هدفه صناعة أبطال ينتزعون الذهب ويبهرون العالم ويجعلون وطنهم يفخر بهم

وتابع : عندنا مواهب كثيرة بس وين اللي يشوفها ويصقلها .. هذي أكثر جملة يرددها المجتمع الرياضي وأنا واحد منهم جاء الوقت اللي نلتفت فيه لكل مواهبنا في المملكة والعمل على صناعة أبطال نفخر بهم

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
عن الزواج*
abdul
الممشاكل التي قد تحدث عند تاخر البنات عن ازواج اكثر بكثير من عند الاولاد، خاصة وفي الآونة الاخيرة عزفت بعضهن عن فكرة الزواج ( اويتطلّقن ان كنّ متزوّجات ) من اجل ممارسة عادة تسلّق الجبال ، والانحدار في الوديان ، والتدريب علي ممارسة رقصة البالي التي تمطّ بعض اعضائهن الخاصة مطًّا ، حتي اصبح من يتزوجهن يشك انه اول من يدخل بالبنت التي تزوّجها علي انها بِكرا
يوسف
ممتاز جدا شركه محترمه وعالميه . ماهو مثل رعاية عطور الدروشه والتخلف المضحكه
ام علي
والله كلام باسل صح والعام يه صراحه الكل جوالات لالالالا ماينفع خلوها بعد والا استنوا لين الوباء ينصرف عنا واله يحفظكم ويحفظ المسلمين الدراسه ماهي طايره
abdul
كلام انشائي آخر من منظمة الصحة العالمية.

أخر الأخبار

لجنة الحكام تختتم دورتها التدريبية للحكام استعدادا لاستئناف الموسم الرياضي
لجنة الحكام تختتم دورتها التدريبية للحكام استعدادا لاستئناف الموسم الرياضي
Time منذ دقيقة Views 1030
فوز الفهد : داخله نظيفة وبإذن الله طالعة نظيفة
فوز الفهد : داخله نظيفة وبإذن الله طالعة نظيفة
Time منذ دقيقة Views 101
لقطات مذهلة لرجل داخل فوهة بركان نشط
لقطات مذهلة لرجل داخل فوهة بركان نشط
Time منذ دقيقتين Views 139
إطلاق أول دار سينما في تبوك
إطلاق أول دار سينما في تبوك
Time منذ 4 دقائق Views 1174
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في المملكة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في المملكة
Time منذ 18 دقيقة Views 1337
شاهد.. ظهور مثير لنجاة الصغيرة في الشارع بعد انهيار عقارها
شاهد.. ظهور مثير لنجاة الصغيرة في الشارع بعد انهيار عقارها
Time منذ 22 دقيقة Views 1408
حقيقة تسبُّب الجوّال في زيادة الشحنات الكهربائية بالقلب
حقيقة تسبُّب الجوّال في زيادة الشحنات الكهربائية بالقلب
Time منذ 29 دقيقة Views 1196
وزير الرياضة يعلن عن تدشين أكاديمية مهد الرياضية
وزير الرياضة يعلن عن تدشين أكاديمية مهد الرياضية
Time منذ 34 دقيقة Views 1464
أمور تجنبي فعلها بعد حقن البوتوكس
أمور تجنبي فعلها بعد حقن البوتوكس
Time منذ 38 دقيقة Views 1148
آخر تطورات صحة أمير الكويت بعد إجراء جراحة له
آخر تطورات صحة أمير الكويت بعد إجراء جراحة له
Time منذ 42 دقيقة Views 1936