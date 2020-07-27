وزير الرياضة يعلن عن تدشين أكاديمية مهد الرياضية

ماجد محمد (صدى):
أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تدشين أكاديمية مهد الرياضية لاكتشاف وتطوير المواهب وصناعة أجيال من الأبطال المميزين في مختلف الألعاب الرياضية على مدى العقود المقبلة
وقال الوزير : فضل دعم قيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وبرؤيته الطموحة التي تعتبر الوقود الحقيقي اييقنّا جميعاً أهمية هذا المشروع.
وأضاف : سيكون هذا المشروع هدفه صناعة أبطال ينتزعون الذهب ويبهرون العالم ويجعلون وطنهم يفخر بهم
وتابع : عندنا مواهب كثيرة بس وين اللي يشوفها ويصقلها .. هذي أكثر جملة يرددها المجتمع الرياضي وأنا واحد منهم جاء الوقت اللي نلتفت فيه لكل مواهبنا في المملكة والعمل على صناعة أبطال نفخر بهم