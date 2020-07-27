آخر تطورات صحة أمير الكويت بعد إجراء جراحة له

وكالات (صدى):
أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، على استقرار الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وطمأن رئيس مجلس الوزراء الحكومة على استقرار صحة الأمير، حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة " سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء التام وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويعيده إلى وطنه في القريب العاجل " .
ووصل أمير الكويت إلى الولايات المتحدة، الخميس الماضي؛ لاستكمال العلاج، وقد أجرى عملية جراحية صباح الاثنين "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".