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آخر تطورات صحة أمير الكويت بعد إجراء جراحة له

Time منذ 42 دقيقة
Views 1931
آخر تطورات صحة أمير الكويت بعد إجراء جراحة له

وكالات (صدى):
أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، على استقرار الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وطمأن رئيس مجلس الوزراء الحكومة على استقرار صحة الأمير، حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة " سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء التام وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويعيده إلى وطنه في القريب العاجل " .

ووصل أمير الكويت إلى الولايات المتحدة، الخميس الماضي؛ لاستكمال العلاج، وقد أجرى عملية جراحية صباح الاثنين "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

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أحدث التعليقات

abdul
عن الزواج*
abdul
الممشاكل التي قد تحدث عند تاخر البنات عن ازواج اكثر بكثير من عند الاولاد، خاصة وفي الآونة الاخيرة عزفت بعضهن عن فكرة الزواج ( اويتطلّقن ان كنّ متزوّجات ) من اجل ممارسة عادة تسلّق الجبال ، والانحدار في الوديان ، والتدريب علي ممارسة رقصة البالي التي تمطّ بعض اعضائهن الخاصة مطًّا ، حتي اصبح من يتزوجهن يشك انه اول من يدخل بالبنت التي تزوّجها علي انها بِكرا
يوسف
ممتاز جدا شركه محترمه وعالميه . ماهو مثل رعاية عطور الدروشه والتخلف المضحكه
ام علي
والله كلام باسل صح والعام يه صراحه الكل جوالات لالالالا ماينفع خلوها بعد والا استنوا لين الوباء ينصرف عنا واله يحفظكم ويحفظ المسلمين الدراسه ماهي طايره
abdul
كلام انشائي آخر من منظمة الصحة العالمية.

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