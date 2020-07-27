الأعداد السابقة للصحيفة

دين هندرسون يضع شروط قبل تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

Time منذ ساعتين
Views 1417
دين هندرسون يضع شروط قبل تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن دين هندرسون يريد الحصول على ضمانات للبقاء مع مانشستر يونايتد، الموسم المقبل.

وذكرت أن تشيلسي يريد التعاقد مع هندرسون في السوق الصيفي، علما أن الحارس الإنجليزي أمضى الموسمين المنقضيين معارا لشيفيلد يونايتد.

وأضافت أن هندرسون، لن يوقع عقود التجديد لمانشستر يونايتد قبل الحصول على تأكيد من سولشاير بأنه سيكون الحارس الأول الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن سولشاير متردد في الموافقة على طلب هندرسو، ويرى في دي خيا الحارس الذي يستحق المركز الأول في الفريق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياالاصهب ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يعافيك❤
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
واضح*** وصريح***
جاب العيد، اللووووووووووووووووووح.

أخر الأخبار

ترامب: سنحصل على لقاح ضد فيروس كورونا فى وقت قياسى
ترامب: سنحصل على لقاح ضد فيروس كورونا فى وقت قياسى
Time منذ 6 دقائق Views 1181
فيروس كورونا يُصيب قطة لأول مرة منذ ظهوره
فيروس كورونا يُصيب قطة لأول مرة منذ ظهوره
Time منذ 9 دقائق Views 1250
«المريسل» يُثير الجدل بعد استقالة مدير الاحتراف بالهلال: «طالب زيادة في الراتب»
«المريسل» يُثير الجدل بعد استقالة مدير الاحتراف بالهلال: «طالب زيادة في الراتب»
Time منذ 13 دقيقة Views 1469
وزير الرياضة: أكاديمة مهد خطوة نحو صناعة الأبطال بدعم القيادة
وزير الرياضة: أكاديمة مهد خطوة نحو صناعة الأبطال بدعم القيادة
Time منذ 20 دقيقة Views 1325
أسطول متكامل لنقل كسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام 
أسطول متكامل لنقل كسوة الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام 
Time منذ 21 دقيقة Views 1329
استقالة مدير الاحتراف بنادي الهلال
استقالة مدير الاحتراف بنادي الهلال
Time منذ 32 دقيقة Views 1778
مصرع فتاة ووالدها إثر انهيار سقف منزلهما في صبيا 
مصرع فتاة ووالدها إثر انهيار سقف منزلهما في صبيا 
Time منذ 34 دقيقة Views 1790
زواج عربي من فتاة اجنبية
زواج عربي من فتاة اجنبية
Time منذ 34 دقيقة Views 509
هل يجب غسل التمر قبل الاكل
هل يجب غسل التمر قبل الاكل
Time منذ 34 دقيقة Views 473
هدف جميل وذكي للكابتن يوسف الثنيان
هدف جميل وذكي للكابتن يوسف الثنيان
Time منذ 35 دقيقة Views 329