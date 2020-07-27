دين هندرسون يضع شروط قبل تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن دين هندرسون يريد الحصول على ضمانات للبقاء مع مانشستر يونايتد، الموسم المقبل.
وذكرت أن تشيلسي يريد التعاقد مع هندرسون في السوق الصيفي، علما أن الحارس الإنجليزي أمضى الموسمين المنقضيين معارا لشيفيلد يونايتد.
وأضافت أن هندرسون، لن يوقع عقود التجديد لمانشستر يونايتد قبل الحصول على تأكيد من سولشاير بأنه سيكون الحارس الأول الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن سولشاير متردد في الموافقة على طلب هندرسو، ويرى في دي خيا الحارس الذي يستحق المركز الأول في الفريق.