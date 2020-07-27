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الأمير خالد بن سلمان : نشكر الولايات المتحدة على إرسالها قوات ومنظومات دفاعية للمملكة

Time منذ ساعة
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الأمير خالد بن سلمان : نشكر الولايات المتحدة على إرسالها قوات ومنظومات دفاعية للمملكة

الرياض (صدى):
التقى الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الفريق أول مارك ميلي.

وأوضح الأمير خالد، في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على رؤية البلدين المشتركة في حفظ استقرار المنطقة، والشراكة الاستراتيجية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين،ووفق الإطار الشامل للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

ونقل نائب وزير الدفاع شكر قيادة المملكة له على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ أمن المنطقة من خلال إرسالهم لقوات ومنظومات دفاعية للمملكة.

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أحدث التعليقات

abdul
عن الزواج*
abdul
الممشاكل التي قد تحدث عند تاخر البنات عن ازواج اكثر بكثير من عند الاولاد، خاصة وفي الآونة الاخيرة عزفت بعضهن عن فكرة الزواج ( اويتطلّقن ان كنّ متزوّجات ) من اجل ممارسة عادة تسلّق الجبال ، والانحدار في الوديان ، والتدريب علي ممارسة رقصة البالي التي تمطّ بعض اعضائهن الخاصة مطًّا ، حتي اصبح من يتزوجهن يشك انه اول من يدخل بالبنت التي تزوّجها علي انها بِكرا
يوسف
ممتاز جدا شركه محترمه وعالميه . ماهو مثل رعاية عطور الدروشه والتخلف المضحكه
ام علي
والله كلام باسل صح والعام يه صراحه الكل جوالات لالالالا ماينفع خلوها بعد والا استنوا لين الوباء ينصرف عنا واله يحفظكم ويحفظ المسلمين الدراسه ماهي طايره
abdul
كلام انشائي آخر من منظمة الصحة العالمية.

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