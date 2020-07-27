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شكوك حول مشاركة ديبالا أمام ليون

Time منذ 45 دقيقة
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شكوك حول مشاركة ديبالا أمام ليون

وكالات (صدى):
تحوم العديد من الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي في مباراة فريقه أمام أولمبيك ليون الفرنسي، ضمن منافسات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الاثنين، أن ديبالا تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي.

وأشارت التقارير إلى إمكانية غياب ديبالا عن الملاعب لمدة تزيد عن أسبوعين، مما قد يحرم اليوفي من جهوده خلال مباراة ليون الهامة في مشوار الفريق بالبطولة الأوروبية.

ومن المتوقع أن يعتمد ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، على الثلاثي كريستيانو رونالدو، برنارديسكي، هيجواين في خط الهجوم.

وكان يوفنتوس قد خسر أمام ليون في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف، لذا يحتاج اليوفي للفوز بفارق هدفين لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابوبدر
اوقح واوسخ من كذا ما شفت. اليمن بلد عربي كان يعيش بامن وامان وتدخلهم وتوجيه كلبهم الحوثي القذر ابن القذر زعيم العصابة ليقتل ويدمر اليمن مثله مثل كلبهم الثاني زعيم حزب الشيطان نصر ابليس ليدمر سوريا ولبنان. عمرك لا تصدقهم هذولا هم اهل الخبث والنجاسة ومجوس مثلهم مثل الصهاينة لا ذمة ولا عهد. الحذر ثم الحذر وهذا نجاد مدفوع دفع ليسوي روحه يبي يضبط الامور وهو لا يهش ولا ينش والعالم اجمع يعرف ان الامر والنهي بيد الداعر الفاجر خامنىي لعنة الله عليه. هذا جاي الحين علشان جس النبض وحتى يسمعها اننا نبي نوقف الحرب وبالتالي يحسبونها انتصار لهم. ومن جهة اخرى يقعدون كل شوي يشغلون كلبهم الحوثي متى ما بغوا علينا. واولا واخرا حنا مع قيادتنا قيادة الحزم والعزم والخير. ربنا يحفظ مليكنا وولي عهده. لا.. القذر يقول بيتكلم مع الحوثي الكلب حتى ياخذ منه الموافقة. الحوثي زعيم عصابة ليس الا وليس له صفة رسمية لتمثيل اليمن.
ام ياسر
اما عن راي الدراسة عن بعد افضل على الأقل الترم الاول حتى تنضج الرؤية من المرض وان كان على الجولات ماهي في البيت واحضر الدروس عن بعد افضل يخلوا برنامج الجوال التعليم عن بعد والنت مفتوح عشان معاناة الناس اللى ماعندهم كمبيوتر افضل
هشام
حرب استنزاف
سعود
حرب اليمن اكلت الاخضر واليابس

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