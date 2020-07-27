شكوك حول مشاركة ديبالا أمام ليون

وكالات (صدى):
تحوم العديد من الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي في مباراة فريقه أمام أولمبيك ليون الفرنسي، ضمن منافسات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الاثنين، أن ديبالا تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي.
وأشارت التقارير إلى إمكانية غياب ديبالا عن الملاعب لمدة تزيد عن أسبوعين، مما قد يحرم اليوفي من جهوده خلال مباراة ليون الهامة في مشوار الفريق بالبطولة الأوروبية.
ومن المتوقع أن يعتمد ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، على الثلاثي كريستيانو رونالدو، برنارديسكي، هيجواين في خط الهجوم.
وكان يوفنتوس قد خسر أمام ليون في مباراة الذهاب بنتيجة هدف نظيف، لذا يحتاج اليوفي للفوز بفارق هدفين لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.