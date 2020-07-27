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إطلاق هيونداي سنتافي N بيرفورمانس بشكل رياضي

Time منذ 4 أيام
Views 1989
إطلاق هيونداي سنتافي N بيرفورمانس بشكل رياضي

بيونج يانج (صدى):
كشفت هيونداي عن سنتافي N بيرفورمانس مع حزمة ترقيات رياضية للكروس أوفر المحدثة.

ويذكر أن حزمة N بيرفورمانس تتوفر حالياً لمالكي السيارة في كوريا الجنوبية فقط، ويُتوقع أن تصل إلى أسواق أخرى حول العالم قريباً، لكن دون تأكيد من الشركة على هذا الأمر بعد.

ووصلت السيارة على مصد أمامي وخلفي قوي، وجناح خلفي، وجنوط فريدة مقاس 21 بوصة، ومكابح N بيرفورمانس، ومشتت هواء من ألياف الكربون، وزخارف على غطاء المحرك، وغطاء مرايا جانبية كربوني، وشبك N بيرفورمانس، من بين لمسات تجميلية أخرى عديدة منتشرة حول السيارة.

وحصلت سنتافي N بيرفورمانس على مقاعد N الرياضية المنجدة بالألكانتارا، ولمسات من ألياف الكربون، مع ترقيات فاخرة أخرى تجعل داخلية سنتافي أكثر رقياً.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

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